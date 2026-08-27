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Число выявленных ЦБ РФ "нелегалов" на финрынке в I полугодии сократилось на 31%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Банк России в январе-июне 2026 года выявил 2 891 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении регулятора.

В том числе было выявлено 557 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (против 1365 за аналогичный период 2025 года), 999 нелегальных кредиторов (467 годом ранее), 929 финансовых пирамид (2 328 годом ранее).

Среди выявленных у "нелегалов" схем ЦБ отмечает псевдоинвестиции в криптовалюты, дата-центры, предоставляющие мощности для майнинга, ИИ-стартапы и цифровые активы.

Для пресечения нелегальной деятельности на финрынке информация обо всех выявленных фактах направляется в правоохранительные органы, ФАС и иные уполномоченные организации.

В первом полугодии 2026 года по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), было возбуждено более 330 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 250 дел по статье о незаконном осуществлении профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято более 450 иных мер реагирования.

Доступ к более чем 11,8 тыс. интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегальным участникам финрынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен.

ЦБ РФ
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