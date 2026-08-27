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РСХБ не отмечает роста просрочек платежей аграриев по кредитам

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россельхозбанк не фиксирует роста просрочек платежей по кредитам на фоне проблем с реализацией продукции аграриев, прежде всего экспорта зерна. Вместе с тем он не исключает, что дополнительная помощь сельхозпроизводителям может потребоваться.

"Как опорный банк АПК мы сейчас не фиксируем роста просрочек платежей по кредитам или увеличения запросов на их отсрочку. При этом, конечно, возможны точечные потребности в помощи, и мы готовы их рассмотреть", - заявил "Интерфаксу" заместитель председателя правления банка Денис Константинов в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.

По его словам, Минсельхоз в настоящее время принимает необходимые для стабилизации ситуации меры.

Как сообщала "Интерфаксу" на минувшей неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут, для поддержки аграриев планируется, в частности, пролонгировать льготные кредиты на осенне-полевые работы в регионах, где есть сложности с вывозом зерна, ввести субсидии на реализованную тонну зерна, провести закупочные интервенции в объеме до 3 млн тонн.

РСХБ Оксана Лут Минсельхоз АПК Денис Константинов Россельхозбанк
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