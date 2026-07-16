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РСХБ в I полугодии снизил кредитование сезонных работ на 5%, но показатель выше плана

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк в январе-июне 2026 года выдал почти 470 млрд рублей кредитов на сезонные полевые работы, сообщил на Всероссийском дне поля предправления банка Борис Листов. Его цитирует пресс-служба РСХБ.

Годом ранее банк информировал по итогам соответствующего периода о выдаче 494,4 млрд рублей кредитов на эти цели. Таким образом, показатель снизился на 5%.

"В первом полугодии мы направили на проведение сезонных полевых работ почти 470 млрд рублей (...). Даже при высокой ключевой ставке темпы кредитования отрасли остаются выше запланированных. Это позволило сельхозтоваропроизводителям успешно провести посевную кампанию, закупить семена, удобрения и технику", - сказал Листов.

По его словам, лидеры по кредитованию - Белгородская область (69,5 млрд рублей), Московская область (54,2 млрд рублей), Краснодарский край (32,4 млрд рублей).

РСХБ отмечает, что кредитный портфель АПК за первое полугодие 2026 года вырос на 3,7% и достиг 2,8 трлн рублей. Средства идут на поддержку новых и ранее запущенных инвестиционных проектов, технологическую модернизацию и развитие экспортно ориентированных кампаний. В частности, объем выдачи кредитов для развития экспорта российского продовольствия в январе-июне текущего года составил 458,3 млрд рублей, что на 9,2% выше, чем годом ранее.

Белгородская область Краснодарский край Московская область РСХБ Россельхозбанк Борис Листов
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