Segezha сократила OIBDA по МСФО во II кв. на 10%, до 0,45 млрд руб.

Чистый убыток сократился на 18%, до 7,4 млрд руб.

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам II квартала 2026 года сократил показатель OIBDA в годовом сравнении на 10% - до 0,45 млрд рублей с 0,5 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Квартальная выручка по МСФО составила 20,5 млрд рублей, что на 1,3% больше аналогичного показателя 2025 года (20,27 млрд рублей).

Рентабельность по OIBDA составила 2% против 2,5% во II квартале 2025 года.

Чистый убыток Segezha во II квартале 2026 года снизился год к году на 18% - до 7,44 млрд рублей с 9,1 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2026 года OIBDA Segezha по МСФО составила 0,66 млрд рублей, сократившись в 4 раза относительно аналогичного периода прошлого года. Выручка снизилась на 15% - до 37,98 млрд рублей (доля выручки, номинированной в рублях, составила более 40%). Рентабельность по OIBDA составила 1,7% против 5,8% годом ранее.

Чистый убыток компании за первое полугодие 2026 году равнялся 15,3 млрд рублей против 16,2 млрд рублей за январь-июнь 2025 года (снижение на 6%).

Капитальные затраты за шесть месяцев 2026 года без учета M&A составили 1,4 млрд рублей, сократившись на 41%. Основной объем вложений пришелся на поддерживающие инвестиции, говорится в сообщении компании.

Чистый долг Segezha на конец II квартала 2026 года достиг 77,04 млрд рублей, увеличившись на 3,7% по сравнению с показателем на конец I квартала 2026 года - 74,3 млрд рублей.

Показатели холдинга за первое полугодие по сегментам, в млрд руб.:

Бумага и упаковка Плитные материалы и домостроение Дерево-обработка Лесные ресурсы Прочие Всего Выручка 14,5 6,2 15,9 1,3 0,05 38,0 динамика г/г,% (17%) (4%) (16%) (36%) - (15%) OIBDA 2,4 0,5 (0,8) 0,2 (1,7) 0,7 Рентабельность, % 16% 8% отр. 16% отр. 2%

На продажи ключевой продукции холдинга в первом полугодии 2026 года оказывали давление слабая рыночная конъюнктура, климатические факторы и нестабильность работы оборудования ЦБК (временный сбой в работе Сегежского ЦБК был вызван инцидентом на Ондской ГЭС).

Так, объем реализации бумаги за январь-июнь составил 114 тыс. тонн (минус 21% год к году). "Несмотря на производственные ограничения, повлекшие нестабильность работы оборудования Сегежского ЦБК, наблюдается умеренный спрос на бумагу, рост цен на европейском рынке, как следствие роста индустриальных затрат европейских производителей. Дополнительную поддержку мировой отрасли оказывал стабильный рост спроса на бумажную упаковку как альтернативу пластиковым решениям", - указали в компании. Весной 2026 года в связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке группа перенаправила товарный поток на другие рынки без потери маржинальности сделок.

Продажи бумажной упаковки снизились в первом полугодии на 1%, до 355 млн шт., при этом снижение в сегменте индустриальных мешков составило 18% на фоне сокращения спроса со стороны производителей цемента и строительных смесей. "Несмотря на снижение рынка потребления, производственные мощности полностью загружены за счёт гибкой ценовой политики и продуктовых решений для клиентов, при этом группа также удерживает ценообразование на 21% выше импортной альтернативы сегмента", - отмечается в пресс-релизе.

Реализация пиломатериалов упала в январе-июне на 12%, составив 847 тыс. куб. м, вследствие снижения объема производства, вызванного нехваткой сырья из-за климатических условий в конце лесозаготовительного сезона. Снижение объемов реализации пиломатериалов в I полугодии 2026 г. также обусловлено существенным сокращением спроса со стороны Китая - на 27% в годовом сравнении.

Березовой фанеры было продано 79 тыс. куб. м, что на 7% меньше, чем годом ранее. Наблюдался слабый спрос на фанеру в строительном сегменте, при этом объем реализации танкерной фанеры сохраняется на уровне аналогичного периода прошлого года.

Объем заготовки круглого леса холдингом сократился в первом полугодии на 22% и составил 3,2 млн куб. м, самообеспеченность сырьем превышала 89%.