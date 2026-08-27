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Segezha указала дефицит топлива как один из факторов давления на финрезультаты в I полугодии

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Рынок топлива в РФ в первом полугодии 2026 года существенно влиял на себестоимость лесопереработки, следует из пресс-релиза Segezha Group, посвященного отчетности по МСФО за январь-июнь текущего года.

ЭкономикаSegezha сократила OIBDA по МСФО во II кв. на 10%, до 0,45 млрд руб.Читать подробнее

"Дефицит топлива вследствие серии инцидентов на крупнейших НПЗ в европейской части России оказал существенное влияние на рост себестоимости группы", - сказано в сообщении.

Компания в четверг отчиталась о четырехкратном снижении показателя OIBDA по итогам первого полугодия 2026 года, до 0,66 млрд рублей. Выручка Segezha за этот период снизилась на 15% - до 37,98 млрд рублей, рентабельность по OIBDA составила 1,7% против 5,8% годом ранее. Чистый убыток компании за первое полугодие 2026 году равнялся 15,3 млрд рублей против 16,2 млрд рублей за январь-июнь 2025 года (снижение на 6%).

В числе других факторов, оказывавших негативное влияние на показатели лесоперерабатывающего бизнес, Segezha отмечает низкую строительную активность на мировом рынке, переизбыток предложения в совокупности с ограниченным спросом на внутреннем рынке.

Кроме того, на выпуске бумажной продукции холдингом сказалась "нестабильность работы оборудования ЦБК" (компания указала в отчетности на перебои в работе Сегежского ЦБК, причиной которых стали проблемы в энергосистеме региона).

"В этих условиях группа продолжает работу над повышением операционной эффективности бизнеса. Реализуется комплекс мер по снижению себестоимости, оптимизации логистики и перераспределению загрузки производства. Ожидаемый эффект от подобных мероприятий позволит сохранить рентабельность бизнеса вне зависимости от колебания макроэкономических факторов, таких как ослабление курса рубля, повышения ключевой ставки, а также ограничения условий предоставляемых субсидий", - говорится в комментарии Segezha к отчетности.

Segezha
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