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EBITDA "АЛРОСА" в I полугодии упала на 61%, до 14,35 млрд рублей

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - EBITDA "АЛРОСА" в первом полугодии 2026 года составила 14,35 млрд рублей, что на 61% ниже данных годичной давности, сообщила компания.

Консенсус-прогноз по этому показателю составлял 14,5 млрд рублей.

Выручка упала на 48% г/г, до 90,3 млрд рублей. Консенсус по выручке, составленный "Интерфаксом" на основе расчетов аналитиков, был 94,9 млрд рублей.

Операционный денежный поток снизился до 1,9 млрд рублей с 24,9 млрд рублей годом ранее.

Свободный денежный поток по итогам полугодия был отрицательным в размере 16,86 млрд рублей против положительного 2,61 млрд рублей годом ранее.

"АЛРОСА" получила чистый убыток в размере 9,54 млрд рублей против чистой прибыли 40,6 млрд рублей годом ранее (объяснялась в т.ч. поступлением около 30 млрд рублей от продажи доли в ангольской "Катока").

До этого "АЛРОСА" фиксировала чистый убыток по МСФО в 2014 году, он объяснялся курсовыми разницами, вызванными переоценкой части кредитного портфеля, номинированного в иностранной валюте. Даже 2020-й пандемийный год компании удалось закончить с чистой прибылью из-за восстановления рынка в IV квартале.

Чистый долг компании вырос на 84% за год, до 112 млрд рублей на 30 июня 2026 года, показатель чистый долг к EBITDA увеличился до 3,2x c 1,2x в первом полугодии 2025 года.

АЛРОСА
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