"АЛРОСА" получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистый убыток "АЛРОСА" в первом полугодии по РСБУ составил 10,67 млрд рублей, сообщила компания в пятницу.

Годом ранее у компании была чистая прибыль в размере 39 млрд рублей. Тогда компания получила прочие доходы в размере 53,1 млрд рублей (сейчас 2,4 млрд рублей), из которых около 30 млрд рублей представляли собой средства от продажи доли в ангольском предприятии "Катока".

Выручка "АЛРОСА" в январе-июне 2026 года упала на 36%, до 74,2 млрд рублей.

Себестоимость сократилась на 20%, до 69,5 млрд рублей.

Компания получила в первом полугодии убыток от продаж в размере 5 млрд рублей против прибыли 19,2 млрд рублей годом ранее.

Отчетность "АЛРОСА" по РСБУ не учитывает показатели "дочек", крупнейшие из которых - "Алмазы Анабара" и "Севералмаз".