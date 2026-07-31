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"АЛРОСА" получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее

"АЛРОСА" получила 10,7 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 39 млрд руб. прибыли годом ранее
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистый убыток "АЛРОСА" в первом полугодии по РСБУ составил 10,67 млрд рублей, сообщила компания в пятницу.

Годом ранее у компании была чистая прибыль в размере 39 млрд рублей. Тогда компания получила прочие доходы в размере 53,1 млрд рублей (сейчас 2,4 млрд рублей), из которых около 30 млрд рублей представляли собой средства от продажи доли в ангольском предприятии "Катока".

Выручка "АЛРОСА" в январе-июне 2026 года упала на 36%, до 74,2 млрд рублей.

Себестоимость сократилась на 20%, до 69,5 млрд рублей.

Компания получила в первом полугодии убыток от продаж в размере 5 млрд рублей против прибыли 19,2 млрд рублей годом ранее.

Отчетность "АЛРОСА" по РСБУ не учитывает показатели "дочек", крупнейшие из которых - "Алмазы Анабара" и "Севералмаз".

АЛРОСА
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