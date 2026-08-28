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Узбекистан в июле после двухмесячного перерыва экспортировал золото на $1,3 млрд

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Узбекистан в июле 2026 года после двухмесячного перерыва экспортировал золото на сумму $1,3 млрд, говорится в материалах Национального комитета по статистике республики.

Ранее в 2026 году Узбекистан экспортировал золото только в апреле.

В январе-июле 2026 года республика экспортировала немонетарное золото на сумму $2,804 млрд. При этом доля золота в общем экспорте сократилась до 14,1% с 36,7% годом ранее (около $7,6 млрд).

Центральный банк Узбекистана в 2025 году экспортировал 100 тонн золота.

Золото является одним из ключевых экспортных товаров и важнейших источников валютной выручки Узбекистана. По официальным данным, в 2025 году в стране было добыто 118,4 т золота.

Добычу золота в республике осуществляют два крупнейших производителя - Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту и народу в конце 2025 года заявил, что к 2030 году объем производства золота в стране планируется увеличить до 175 т в год.

Узбекистан Шавкат Мирзиёев
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