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"Мечел" завершил I полугодие с отрицательными EBITDA и рентабельностью

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - "Мечел" завершил первое полугодие 2026 года с отрицательной EBITDA на уровне 6,1 млрд рублей, аналитики прогнозировали этот показатель в размере минус 3,7 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA также была отрицательной - минус 5% (+4% годом ранее).

Консолидированная выручка группы составила 117,4 млрд рублей, показав снижение на 23% относительно аналогичного показателя предыдущего года. Средний прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", составлял 127,5 млрд рублей.

Чистый долг группы без пеней и штрафов на конец июня составлял 289,6 млрд рублей.

Убыток, приходящийся на акционеров , по итогам первых шести месяцев 2026 года составил 41,5 млрд рублей против убытка 40,5 млрд рублей годом ранее.

Финансовые расходы группы "Мечел" в январе-июне незначительно понизились и составили 26,3 млрд рублей в основном за счет снижения ключевой ставки Банка России, говорится в сообщении компании.

Структура кредитного портфеля на текущий момент выглядит следующим образом: 96,1% в рублях, оставшаяся часть - в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием - 89%.

За первые шесть месяцев 2026 года капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов без учета аренды составили 4,2 млрд рублей.

В 2026 году "Мечел" планирует добыть порядка 10 млн тонн угля. "Приоритетом деятельности наших металлургических предприятий остается повышение доли производства продукции с высокой добавленной стоимостью и оптимизация издержек", - говорится в сообщении. Ранее, в июле, гендиректор компании Игорь Хафизов говорил, что в этом году "Мечел" планирует добыть порядка 11 млн тонн угля (в 2025 году - 7,3 млн тонн).

Мечел Игорь Хафизов
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