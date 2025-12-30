Поиск

Челябинский металлургический комбинат "Мечела" обратился за господдержкой

Профильная подкомиссия примет решение после изучения финмодели развития ЧМК, заявили в Минфине

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) "Мечела" обратился за государственной поддержкой, профильная подкомиссия будет принимать решение после изучения дополнительных материалов, следует из сообщения Минфина.

Подкомиссия по оказанию финансовых мер господдержки для отдельных организаций экономических отраслей на итоговом в 2025 году заседании оценила потребности в мерах господдержки ЧМК и группы компаний "УЛК" (занимается заготовкой и глубокой переработкой древесины), сказано в сообщении ведомства. Минфин координирует работу подкомиссии, возглавляет которую министр Антон Силуанов.

"В частности, компаниям рекомендовано подготовить уточненные материалы и доработанные финансовые модели развития предприятий для проведения детальной финансовой оценки и принятия решений в части господдержки", - говорится в сообщении ведомства.

В "Мечеле" от комментариев отказались.

Летом этого года компания в качестве адресной поддержки получила рассрочку по уплате задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 13 млрд рублей на максимально возможный срок - 3 года.

Чистый долг "Мечела" без пеней и штрафов на 30 июня 2025 года составлял 252,7 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 8,8х. На ВТБ и Газпромбанк приходится 88% кредитного портфеля группы, всего на рублевый долг - 90% портфеля.

В декабре "Мечел" объявил, что в результате договоренностей с банками-кредиторами смог снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 годах на сумму порядка 132 млрд рублей.

