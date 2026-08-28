Поиск

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во II кв. выросла на 3%, до 75,3 млрд рублей

За первое полугодие этот показатель снизился на 3,3%, до 148,3 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале 2026 года выросла на 3% год к году и составила 75,3 млрд руб., за первое полугодие этот показатель снизился на 3,3%, до 148,3 млрд руб., говорится в отчете компании.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал, что эти цифры будут на уровне 68 млрд руб. и 141 млрд руб. соответственно. Наиболее близкими стали ожидания экспертов "Т-Инвестиции" и "БКС Мир инвестиций" - 72 млрд руб. и 145 млрд руб.

На динамику прибыли существенное влияние оказали снижение показателя EBITDA и процентных доходов, поясняет "Транснефть". Компания продолжает уплачивать налог на прибыль по повышенной ставке 40%, расходы по налогу на прибыль за полугодие составили 92 млрд руб.

Выручка группы в январе-июне составила 740 млрд руб., что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года, во втором квартале - 378,8 млрд руб. (рост на 5,8%). "Несмотря на нестабильность рыночной ситуации на фоне геополитической напряженности и перестройки логистических цепочек, выручка от услуг по транспортировке нефти показала сдержанный рост, от услуг по транспортировке нефтепродуктов существенно не изменилась", - отмечает компания.

Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) за полугодие снизилась на 4%, до 295 млрд руб., за квартал снижение составило 6%, до 140,1 млрд руб. Основными причинами снижения стали рост выручки темпами ниже инфляции и повышенное ценовое давление на операционные расходы, указывает монополия. "Существующая формула индексации тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов не позволяет в полной мере покрывать фактический рост требуемых операционных и капитальных затрат группы", - подчеркивает "Транснефть".

"В первом полугодии 2026 года предприятия группы "Транснефть" выполняли все свои обязательства несмотря на ряд негативных факторов. Это и повышенная индивидуальная налоговая нагрузка, инфляционное давление, серьезные вызовы по защите инфраструктурных объектов от внешнего вмешательства", - указывает компания.

Транснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

 Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

 ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 63,8%

Подтверждена гибель 15 человек на Амурском ГХК
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11433 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов