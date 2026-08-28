Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во II кв. выросла на 3%, до 75,3 млрд рублей

За первое полугодие этот показатель снизился на 3,3%, до 148,3 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО во втором квартале 2026 года выросла на 3% год к году и составила 75,3 млрд руб., за первое полугодие этот показатель снизился на 3,3%, до 148,3 млрд руб., говорится в отчете компании.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал, что эти цифры будут на уровне 68 млрд руб. и 141 млрд руб. соответственно. Наиболее близкими стали ожидания экспертов "Т-Инвестиции" и "БКС Мир инвестиций" - 72 млрд руб. и 145 млрд руб.

На динамику прибыли существенное влияние оказали снижение показателя EBITDA и процентных доходов, поясняет "Транснефть". Компания продолжает уплачивать налог на прибыль по повышенной ставке 40%, расходы по налогу на прибыль за полугодие составили 92 млрд руб.

Выручка группы в январе-июне составила 740 млрд руб., что на 3% выше уровня аналогичного периода прошлого года, во втором квартале - 378,8 млрд руб. (рост на 5,8%). "Несмотря на нестабильность рыночной ситуации на фоне геополитической напряженности и перестройки логистических цепочек, выручка от услуг по транспортировке нефти показала сдержанный рост, от услуг по транспортировке нефтепродуктов существенно не изменилась", - отмечает компания.

Прибыль до вычета процентов, налога на прибыль и амортизации (EBITDA) за полугодие снизилась на 4%, до 295 млрд руб., за квартал снижение составило 6%, до 140,1 млрд руб. Основными причинами снижения стали рост выручки темпами ниже инфляции и повышенное ценовое давление на операционные расходы, указывает монополия. "Существующая формула индексации тарифов на транспортировку нефти и нефтепродуктов не позволяет в полной мере покрывать фактический рост требуемых операционных и капитальных затрат группы", - подчеркивает "Транснефть".

"В первом полугодии 2026 года предприятия группы "Транснефть" выполняли все свои обязательства несмотря на ряд негативных факторов. Это и повышенная индивидуальная налоговая нагрузка, инфляционное давление, серьезные вызовы по защите инфраструктурных объектов от внешнего вмешательства", - указывает компания.