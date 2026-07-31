Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I полугодии выросла на 3,2%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I полугодии 2026 года составила 78,7 млрд руб., что на 3,2% выше аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете компании.

Рост обусловлен увеличением доходов от участия в других организациях (значительная часть относится к внутригрупповым доходам и не влияет на отчетность по МСФО), поясняет монополия. "Отрицательное влияние на динамику прибыли оказало снижение сальдо процентных доходов и расходов и отрицательное сальдо переоценки финансовых вложений в акции ПАО "НМТП", - указывает общество.

Выручка выросла на 2,7% относительно аналогичного периода 2025 года и составила 654,7 млрд руб., что объясняется в основном увеличением выручки от услуг по транспортировке нефти в результате индексации тарифов. Себестоимость продаж зафиксирована в размере 584,5 млрд руб. (рост на 2,7%). Прибыль от продаж практически не изменилась - 47,8 млрд руб.