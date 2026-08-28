Федрезерву придется принять меры при отсутствии быстрого замедления инфляции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в США не демонстрирует существенного замедления, заявил председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле.

По его словам, Федрезерв должен быть уверен в устойчивом ослаблении инфляции - в противном случае ему придется принять меры.

"Хотя летние индексы потребительских цен PCE и CPI были лучше, чем ожидалось, они не говорят мне о существенном изменении тренда", - сказал Уорш.

"Мой критерий таков: мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашему целевому показателю - явно и достаточно быстрыми темпами. В противном случае нам придется принять меры. Это наша работа", - заявил он.

Уорш добавил, что целевой показатель инфляции в 2% по индексу PCE остается твердым.

Он выразил уверенность, что Федрезерв вернет инфляцию к этому показателю. "Динамика рынков свидетельствует об уверенности инвесторов в том, что мы обеспечим ценовую стабильность. И я могу вас заверить: они правы", - сказал председатель ФРС.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в июле замедлился до 3,4% в годовом выражении с 3,5% месяцем ранее. Инфляция по индексу PCE осталась на уровне 3,7%, индикатор базовой инфляции PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоносителей) - 3,3%.

По словам Уорша, поскольку темпы роста потребительских цен в США превышают 2%, "внимание ФРС в настоящее время должно быть сфокусировано на ценовой стабильности".

Он добавил, что основным инструментом регулятора для достижения целей его мандата являются процентные ставки. Денежно-кредитная политика Федрезерва при текущем уровне ставки (3,5-3,75%) не является ограничительной, считает Уорш.

После прихода на пост главы ФРС в этом году Уорш ввел новый подход к коммуникации с рынками и почти не высказывается ни о состоянии экономики, ни о перспективах денежно-кредитной политики. Поэтому инвесторы особенно ждали его выступления на симпозиуме в Джексон-Хоуле, который традиционно используется новыми главами американского ЦБ для обозначения основных ориентиров политики.

Фондовые индексы США прибавляют 0,2-0,4% после выступления Уорша, доллар укрепляется на 0,4% в паре с евро, доходность 30-летних US Treasuries опустилась на 3 базисных пункта - до 5,168%.