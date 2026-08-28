Профицит госбюджета Таджикистана в I полугодии вырос в 2,4 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Профицит государственного бюджета Таджикистана (республиканский и местные бюджеты) в январе-июне 2026 года составил 6,06 млрд сомони (7,4% ВВП), что в 2,4 раза больше по сравнению с январем-июнем прошлого года, сообщается в материалах Национального агентства по статистике страны.

Рост профицита бюджета связан с увеличением его доходов на 32,6%, до 36,36 млрд сомони при росте расходов на 21,2%, до 30,29 млрд сомони.

В структуре доходов госбюджета на долю налоговых доходов пришлось 23,92 млрд сомони (рост на 17,5%), в том числе поступления НДС составили 8,97 млрд сомони (рост на 26,3%), подоходного налога и налога на прибыль - 7,45 млрд сомони (рост на 37,2%).

В составе расходов наибольшие ассигнования приходятся на поддержку ТЭК - 7,47 млрд сомони (рост в 1,5 раза), образование - 6,45 млрд сомони (рост на 32,7%), здравоохранение- 2,28 млрд сомони (рост на 18,8%), органы госуправления - 1,41 млрд сомони (на 4,4% больше).

Профицит только республиканского бюджета в первом полугодии составил 4,43 млрд сомони (рост в 3,1 раза) при доходах 19,09 млрд сомони (на 31,5% больше) и расходах 14,65 млрд сомони (рост на 11,8%). Доходы местных бюджетов выросли на 31,3%, расходы - на 30,2%.

В соответствии с законом о госбюджете Таджикистана на 2026 год, его плановый дефицит не должен превысить 1,9 млрд сомони (1% ВВП) при доходах 66 млрд сомони и расходах 67,9 млрд сомони.

Ранее сообщалось, что номинальный ВВП Таджикистана в первом полугодии составил 81,7 млрд сомони.

Официальный курс на 28 августа - 9,257 сомони/$1.