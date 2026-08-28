Оценка прироста числа рабочих мест в США за год понижена на 79 тысяч

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2026 года выросло на 79 тысяч меньше, чем сообщалось ранее, по пересмотренным данным Министерства труда США.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали повышения оценки на 183 тысячи.

По подсчетам агентства, до пересмотра масштабы подъема оценивались в 211 тысяч, или 17,6 тысячи в среднем за месяц. Теперь среднемесячный рост оценивается примерно в 11 тысяч.

Данные по частному сектору за указанный период пересмотрены вниз на 178 тысяч, по государственному - вверх на 99 тысяч.

Самое резкое снижение оценки пришлось на сектор розничной торговли, где данные были ухудшены на 154,6 тысячи. В обрабатывающей промышленности число рабочих мест пересмотрено вниз на 67 тысяч, в сфере профессиональных и деловых услуг - на 76 тысяч, в оптовой торговле - на 86,2 тысячи, в частном образовании и здравоохранении - на 96 тысяч.

При этом в финсекторе оценка повышена на 85 тысяч, в информационной отрасли - на 87 тысяч, в строительстве - на 62 тысячи, в транспортно-складской сфере - на 135,1 тысячи.

Окончательные данные будут опубликованы в начале 2027 года.