Рубль завершил торги в паре с юанем на новых минимумах с февраля 2025 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Курс юаня развернулся вверх после снижения в ходе первой половины торгов и заметно укрепился на "Московской бирже" в пятницу, курс рубля к юаню завершил день на новых минимумах с февраля 2025 года.

Некоторую поддержку рублю ранее в ходе торгов мог оказывать остаточный спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров. Согласно календарю Федеральной налоговой службы в пятницу, 28 августа, они должны были перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

К 19:00 юань подорожад на 8,65 копейки, до 12,9 рубля. Незадолго до завершения сессии юань достиг отметки 12,9465 рубля впервые с 11 февраля 2025 года.

Банк России опустил официальный курс доллара с 29 августа на 35,34 копейки, до 85,6007 рубля, и уменьшил курс евро на 61,78 копейки, до 99,682 рубля.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

"После паузы на прошлой неделе рубль вновь перешел к ослаблению на повышенных объемах, на пике превысив 12,9 рубля за юань - минимума с февраля 2025 года. Предложение валюты со стороны экспортеров, по всей видимости, остается сдержанным, несмотря на подготовку к налоговому периоду при сохраняющемся спросе на валюту. Мы полагаем, что на следующей неделе рубль имеет потенциал на умеренное укрепление", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка Александр Камышанский.

"Рубль в пятницу поначалу активно дорожал к юаню, но вскоре стал быстро сдавать позиции и вышел в небольшой минус. Во второй половине сессии российская валюта перешла к коррекции, отыграв почти все сегодняшние потери. Кроме завершения очередного налогового периода, давление на курс рубля может оказывать сохраняющийся дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. С одной стороны, валютная выручка экспортеров по-прежнему ограничена санкциями и геополитикой. С другой, импортеры могут наращивать покупки валюты из-за увеличения потребления товаров и услуг гражданами и бизнесом, в том числе благодаря планомерному смягчению денежно-кредитных условий. Поэтому, скорее всего, уже в начале следующей недели мы увидим попытку преодоления парой CNY/RUB психологически важного уровня 13 рублей/юань", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть опускаются в пятницу и завершают неделю в минусе.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке: переговоры США и Ирана зашли в тупик, при этом поставки нефти через Ормузский пролив в последние дни выросли.

По данным Kpler, в четверг через пролив прошли семь танкеров против 17 судов в среду.

К 19:00 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,47% до $89,27 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,74%, до $82,9 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела более чем на 5%, WTI - более чем на 4%.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 28 августа, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг уменьшилась на 13 базисных пунктов - до 13,61% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц в пятницу осталась на прежнем уровне - 13,91% годовых, версии на 3 и 6 месяцев опустились на 1 базисный пункт - до 14,31% и 14,86% годовых соответственно.