Индекс МосБиржи поднялся к 2115 пунктам на сильны финотчетах нескольких компаний

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос после выхода сильных финотчетов ряда крупных компаний, сдерживающими факторами перед выходными оставались опасения возможной эскалации напряженности в конфликте с Украиной и дешевеющая (фьючерс на Brent подешевел к $88 за баррель).

Индекс МосБиржи поднялся к 2115 пунктам при смешанной динамике цен blue chips.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1% до 2114,93 пункта, индекс РТС вырос на 1,5% до 778,32 пункта. Из индексных акций лидировали в росте бумаги АФК "Система" (+6,8%), "ЛУКОЙЛа" (+6,5%), "ВК" (+3,5%), "Татнефти" (+2,8%), но подешевели акции МКБ (-2,8%), "Совкомфлота" (-2,7%), "ИКС 5" (-2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 августа, составил 85,6007 рубля (-35,34 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,9-4% на фоне роста доллара от ЦБ на 2,68 рубля.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии составила 430,9 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 418 млрд рублей Выручка компании за отчетный период выросла на 8%, до 2,06 трлн рублей (консенсус - 2,1 трлн рублей), EBITDA составила 815,3 млрд рублей (консенсус - 782 млрд рублей).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,3%), "ММК" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "Северстали" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "ФосАгро" (+0,1%).

Совет директоров "Газпром нефти" (+4,4%, до 498,45 рубля) рекомендовал выплатить за первое полугодие 2026 года промежуточные дивиденды в размере 42,51 рубля на акцию, сообщил эмитент. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рынок ожидал, что выплаты составят в среднем 39,2 рубля на акцию (в интервале от 31 до 43 рублей). Общий объем выплат может составить 201,55 млрд рублей. Чистая прибыль компании по МСФО за первое полугодие 2026 года составила 286,1 млрд рублей, на дивиденды будет направлено более 70% от суммы прибыли. Реестр для получения дивидендов "Газпром нефти" закроется 13 октября.

Холдинг "Селигдар" (+0,1%) в I полугодии 2026 года увеличил скорректированную EBITDA в 1,8 раза, до 20,9 млрд рублей. Как сообщает компания, выручка по МСФО выросла в 1,5 раза, до 41,7 млрд рублей. Чистая прибыль составила 3,4 млрд рублей против убытка 2,2 млрд рублей годом ранее.

Подешевели акции "Полюса" (-1,9%), "Русала" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,2% "префы"), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Норникеля" (-0,5%), "Интер РАО" (-0,4%), "Хэдхантера" (-0,3%), ВТБ (-0,2%).

Скорректированная чистая прибыль "Совкомфлота" (база для дивидендов) по МСФО в первом полугодии 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 14 раз, до $266 млн, сообщила компания. В первом полугодии СКФ получил $809 млн выручки на основе тайм-чартерного эквивалента (ТЧЭ), что на 61% больше, чем в первом полугодии 2025 года. Выручка компании в ТЧЭ во втором квартале 2026 года составила $463,25 млн, результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальный показатель на уровне $415 млн. Показатель EBITDA "Совкомфлота" в первом полугодии 2026 года увеличился на 8% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до $547 млн. Компания не приводит данные по показателю за квартал, аналитики во втором квартале ожидали EBITDA на уровне $281,5 млн.

Чистая прибыль "Транснефти" (-0,9%) по МСФО во втором квартале 2026 года выросла на 3% год к году и составила 75,3 млрд рублей, за первое полугодие этот показатель снизился на 3,3%, до 148,3 млрд рублей, говорится в отчете компании. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков, предполагал, что эти цифры будут на уровне 68 млрд рублей и 141 млрд рублей, соответственно.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Вашингтон до настоящего времени не ответил ни на один российской запрос, касающийся утечек в СМИ об оказании американской стороной различной помощи Киеву, в том числе в виде передачи разведданных для ударов по территории России. "Нам еще ни разу не ответили", - сказал он телеканалу РБК.

По словам Лаврова, российская сторона готова выслушать возможные новые подходы в рамках украинского урегулирования, но пока продолжает работать "на земле". Лавров напомнил слова президента Владимира Путина о том, что Россия всегда готова к переговорам, но не будет "объявлять никаких перемирий на период переговоров". "Огонь закончится только тогда, когда будет полноценное долгосрочное урегулирование", - указал глава МИД.

Также Лавров заявил, что удары Киева по НПЗ, маркетплейсам и гражданской инфраструктуре России направлены на то, чтобы сеять страх и дестабилизировать общество, а этому поддаваться нельзя.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в планах президента пока нет общения с президентом США Дональдом Трампом.

Комментируя визит в Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, Песков отметил, что это было "общение по линии специальных служб". Отдельной встречи с президентом у Рэтклиффа не было. "Контактов с президентом нет", - сказал он.

Как отмечает старший портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, индекс МосБиржи на уходящей неделе двигался в диапазоне 2055-2120 пунктов, завершает пятницу выше 2100 пунктов. Из-за высокой геополитической неопределенности наблюдается интерес к защитным инструментам и переток средств с фондового рынка на депозиты.

Тем не менее новый импульс вниз пока не формируется на фоне сильной перепроданности. Играют роль и поддерживающие факторы, такие как ослабление рубля и высокая (относительно начала года) нефть. Рынок ждет триггера переоценки и очень чувствителен к геополитическим новостям. Сообщениям о контактах по линии спецслужб между Россией и США во вторник сопутствовало оживление на рынке, но оно оказалось кратковременным, поскольку значимых новостей касательно продолжения процесса мирного урегулирования не последовало. На следующей неделе вероятно продолжение консолидации индекса в широком диапазоне 2050-2200 пунктов, но при условии отсутствия значимых геополитических триггеров. Из статистики интерес будут представлять очередные данные Росстата по недельной инфляции 2 сентября. После трех недель отрицательной динамики рост потребительских цен в РФ с 18 по 24 августа составил 0,01%. Пока инфляционная картина не исключает снижения ставки на ближайшем заседании совета директоров Банка России в сентябре, считает Алексеев.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, рынок акций в пятницу продолжил восходящее движение четверга, поддержку оказали появившиеся в последние дни обнадеживающие сигналы от главных сторон переговорного процесса по украинскому урегулированию, которые свидетельствуют о его вероятной активизации в обозримом будущем. Правда, какой-то конкретики по этой теме больше не появлялось. Это сохраняет высокую геополитическую неопределенность вместе с прозвучавшими недавно взаимными угрозами, а также в целом геополитической обстановкой, остающейся непростой.

Некоторое время давление на индекс МосБиржи оказывало укрепление рубля, однако он быстро растерял все достижения сессии. Нефтяные цены также откатились от дневных вершин. Дополнительным драйвером роста всего рынка выступили позитивные финансовые отчеты некоторых компаний, опубликованные в пятницу. Особенно это касается такого индексного тяжеловеса, как "ЛУКОЙЛ". Кроме того, "Газпром нефть" анонсировала дивиденды за I полугодие 2026 года, превысившие ожидания. Все это переводит внимание инвесторов с геополитики на конкретные корпоративные истории и в целом существенную недооцененность российского рынка.

Учитывая сохранение стремления найти поводы для более устойчивой восходящей коррекции (если на выходных не произойдет какого-то серьезного негатива, а в начале понедельника информационный фон будет хотя бы нейтральным), индекс МосБиржи способен продолжить подъем к ближайшему сопротивлению в районе 2150 пунктов, считает Бабин.

Как отмечает аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, рынок акций в течение пятницы неоднократно менял направление движения, но вечером выбрался в "зеленую зону", индекс МосБиржи закрепился выше рубежа 2100 пунктов.

Пятница оказалась богатой на публикации корпоративной отчетности, хотя не все представленные результаты вызвали позитивную реакцию инвесторов. Впрочем, на отчеты "голубых фишек", прежде всего нефтяных корпораций, рынок отреагировал в основном положительно. Анонсы промежуточных дивидендов от некоторых компаний также поддерживали покупки акций.

В то же время давление на котировки российских акций оказывали внешние события. Так, выступление главы ФРС США Кевина Уорша на ежегодном симпозиуме глав центральных банков, проходящем в Джексон-Хоуле, оказалось более "ястребиным", чем ожидали мировые финансовые рынки. Уорш отказался от характерных для его предшественников размытых формулировок и четко заявил, что если инфляция в США не начнет замедляться, то "у ФРС есть работа, которую надо будет делать", подразумевая повышение процентных ставок, которое поспособствует укреплению доллара и негативно отразится на динамике фондовых рынков, включая развивающиеся. Также под влиянием этих факторов могут продолжит снижение цены на нефть, отмечает аналитик.

Прогноз для индекса МосБиржи на торги в понедельник, 31 августа, - колебания в диапазоне 2100-2200 пунктов, считает Мильчакова.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций, плюсуют Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли на 0,1-0,9%), в США нет единого вектора (индексы к 19:00 изменились на 0,03-0,5%).

Инвесторы в КНР в целом проигнорировали новые сигналы Соединенных Штатов относительно возможности введения санкций против Китая из-за связей этой страны с Ираном, отмечает Trading Economics.

Трамп в четверг намекнул, что ограничениям могут подвергнуться китайские банки, тогда как министр финансов Скотт Бессент ранее предупредил, что финансовые учреждения, содействующие поступлению в Тегеран доходов от экспорта нефти, могут оказаться под давлением в рамках кампании Вашингтона по экономической изоляции Ирана.

На нефтяном рынке в пятницу цены просели после роста накануне и завершают неделю в минусе.

К 19:00 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,7% до $87,94 за баррель (+2,1% в четверг), октябрьские фьючерсы на WTI дешевлеи на 0,6% до $83,05 за баррель (+1,6% накануне).

В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке: переговоры США и Ирана зашли в тупик, при этом поставки нефти через Ормузский пролив в последние дни выросли. Согласно данным Kpler, в четверг через пролив прошли семь танкеров против 17 судов в среду.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не ведут никаких переговоров с Ираном и намерены продолжать оказывать экономическое давление на эту страну до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не почувствует, что Тегеран готов вернуться к конструктивному диалогу.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Сегежа Групп" (+8,3%), "Магнита" (+7%), "Юнипро" (+6,5%), МКПАО "Глоракс" (+6,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+3,5%).

Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group по итогам II квартала 2026 года сократил показатель OIBDA в годовом сравнении на 10% - до 0,45 млрд рублей с 0,5 млрд рублей, следует из отчетности компании. Квартальная выручка по МСФО составила 20,5 млрд рублей, что на 1,3% больше аналогичного показателя 2025 года (20,27 млрд рублей). Рентабельность по OIBDA составила 2% против 2,5% во II квартале 2025 года. Чистый убыток Segezha во II квартале 2026 года снизился год к году на 18% - до 7,44 млрд рублей с 9,1 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Группа ЛСР" (-2,3%), ПАО "Инарктика" (-2,3%), ГК "Самолет" (-2,3%), ПАО "ГАЗ" (-2,8%).

Девелопер "Самолет" в I полугодии 2026 года снизил EBITDA на 40%, до 31,3 млрд рублей, скорректированную EBITDA - на 27%, до 41,8 млрд рублей, сообщила компания. Выручка снизилась на 31% и составила 117,4 млрд рублей. Компания получила чистый убыток 22,3 млрд рублей против прибыли 1,8 млрд рублей годом ранее. Финансовые результаты "Самолета" оказались в пределах прогнозов аналитиков, которые ожидали выручку девелопера за полугодие в диапазоне 115-118 млрд рублей, чистый убыток - 19-25 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 составил 71,12 млрд рублей (из них 15,6 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 7,86 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,02 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).