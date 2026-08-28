Узбекистан в январе-июле снизил экспорт газа на 36%, нефтепродуктов - увеличил в 1,5 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил энергетический экспорт в денежном выражении на 5,4% по сравнению с январем-июлем 2025 года - до $931,5 млн, сообщил Национальный комитет по статистике.

Показатель включает экспорт газа на сумму $279,7 млн (снижение на 36,2%), нефти, нефтепродуктов и аналогичных материалов на $515,9 млн (рост в 1,5 раза), электроэнергии на $134 млн (рост на 30,3%), угля, кокса и брикетов на $2 млн (рост на 26,7%).

Импорт в Узбекистан минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов в отчетный период составил $2,51 млрд (рост на 10,7%). При этом импорт нефти и нефтепродуктов превысил $1,33 млрд (рост на 15,1%), в частности бензина ввезено на $426 млн (рост в 1,6 раза). Импорт угля, кокса и брикетов увеличился на 3,6%, до $108,4 млн.

Поставки в страну газа за семь месяцев составили в денежном выражении $1,01 млрд (рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе импорт сжиженного газа (пропана) увеличился в 3,6 раза, до $105,4 млн.

Импорт электроэнергии сократился на 17,9% - до $55,8 млн.