Поиск

Узбекистан в январе-июле снизил экспорт газа на 36%, нефтепродуктов - увеличил в 1,5 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Узбекистан в январе-июле 2026 года увеличил энергетический экспорт в денежном выражении на 5,4% по сравнению с январем-июлем 2025 года - до $931,5 млн, сообщил Национальный комитет по статистике.

Показатель включает экспорт газа на сумму $279,7 млн (снижение на 36,2%), нефти, нефтепродуктов и аналогичных материалов на $515,9 млн (рост в 1,5 раза), электроэнергии на $134 млн (рост на 30,3%), угля, кокса и брикетов на $2 млн (рост на 26,7%).

Импорт в Узбекистан минерального топлива, смазочных масел и аналогичных материалов в отчетный период составил $2,51 млрд (рост на 10,7%). При этом импорт нефти и нефтепродуктов превысил $1,33 млрд (рост на 15,1%), в частности бензина ввезено на $426 млн (рост в 1,6 раза). Импорт угля, кокса и брикетов увеличился на 3,6%, до $108,4 млн.

Поставки в страну газа за семь месяцев составили в денежном выражении $1,01 млрд (рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года), в том числе импорт сжиженного газа (пропана) увеличился в 3,6 раза, до $105,4 млн.

Импорт электроэнергии сократился на 17,9% - до $55,8 млн.

Узбекистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

 Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

Чистая прибыль ВЭБа в I полугодии снизилась почти вдвое, до 32,4 млрд рублей

Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за II квартал ожидаемо снизилось до 1,82 с 1,91

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

 Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

 Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

 ЦБ РФ предложил в два раза увеличить лимит выдачи МФО займов наличными

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3588 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11433 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов