Поиск

Союз экспортеров и производителей зерна переименован в Зерновую ассоциацию России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Союз экспортеров и производителей зерна (создан в 2019 году) переименован в Зерновую ассоциацию России.

Как сообщили "Интерфаксу" в ассоциации, новое название утверждено Минюстом на основании распоряжения правительства (от 1 июня 2026 года) о возможности использования в наименовании организации слова "Россия" и производных от него.

Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 28 августа 2026 года.

"Решение о смене наименования продиктовано необходимостью отражения обновленной концепции объединения, - пояснили в ассоциации. - Изначально союз был создан для продвижения интересов экспортеров российского зерна на внешних рынках. За время работы он существенно расширил специализацию и в настоящее время представляет интересы зернового сектора по всей цепочке: от производства зерна и внутренней логистики до экспортных отгрузок и внешнеторговых поставок".

Ассоциация намерена способствовать формированию единой отраслевой повестки, выработке согласованных решений по актуальным вопросам регулирования, логистики и внешнеэкономической деятельности. Особое внимание будет уделено поддержке экспортного потенциала страны и обеспечению прозрачности взаимодействия между всеми звеньями зернового рынка, подчеркнули в объединении.

"Смена названия знаменует собой качественное расширение функционала отраслевого объединения. Это логичный шаг в развитии - ассоциация призвана стать удобной площадкой для обсуждения важных вопросов российского зернового рынка, диалога бизнеса и государства, что несомненно будет способствовать более оперативному и эффективному решению стратегических задач отрасли", - прокомментировала смену названия исполнительный директор Зерновой ассоциации России Ксения Боломатова

Минюст ЕГРЮЛ Ксения Боломатова Зерновая ассоциация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

 Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

Чистая прибыль ВЭБа в I полугодии снизилась почти вдвое, до 32,4 млрд рублей

Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за II квартал ожидаемо снизилось до 1,82 с 1,91

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

 Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

 Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

ЦБ РФ предложил увеличить суммы наличных расчетов для микрофинансовых институтов

 ЦБ РФ предложил увеличить суммы наличных расчетов для микрофинансовых институтов

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

ВТБ не ждет значимых дорезервирований из-за атак на инфраструктуру маркетплейсов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11435 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3588 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов