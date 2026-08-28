Союз экспортеров и производителей зерна переименован в Зерновую ассоциацию России

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Союз экспортеров и производителей зерна (создан в 2019 году) переименован в Зерновую ассоциацию России.

Как сообщили "Интерфаксу" в ассоциации, новое название утверждено Минюстом на основании распоряжения правительства (от 1 июня 2026 года) о возможности использования в наименовании организации слова "Россия" и производных от него.

Соответствующая запись в ЕГРЮЛ внесена 28 августа 2026 года.

"Решение о смене наименования продиктовано необходимостью отражения обновленной концепции объединения, - пояснили в ассоциации. - Изначально союз был создан для продвижения интересов экспортеров российского зерна на внешних рынках. За время работы он существенно расширил специализацию и в настоящее время представляет интересы зернового сектора по всей цепочке: от производства зерна и внутренней логистики до экспортных отгрузок и внешнеторговых поставок".

Ассоциация намерена способствовать формированию единой отраслевой повестки, выработке согласованных решений по актуальным вопросам регулирования, логистики и внешнеэкономической деятельности. Особое внимание будет уделено поддержке экспортного потенциала страны и обеспечению прозрачности взаимодействия между всеми звеньями зернового рынка, подчеркнули в объединении.

"Смена названия знаменует собой качественное расширение функционала отраслевого объединения. Это логичный шаг в развитии - ассоциация призвана стать удобной площадкой для обсуждения важных вопросов российского зернового рынка, диалога бизнеса и государства, что несомненно будет способствовать более оперативному и эффективному решению стратегических задач отрасли", - прокомментировала смену названия исполнительный директор Зерновой ассоциации России Ксения Боломатова