Поиск

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 200 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 200 млрд руб., сообщила компания.

Годом ранее этот показатель составлял 245 млрд руб. "Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов", - пояснила НК.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе ожиданий аналитиков, предполагал чистую прибыль компании в размере 195 млрд руб. Наиболее близким оказался прогноз ПСБ - 199 млрд руб.

Выручка за отчетный период незначительно выросла - до 4,289 трлн руб., показатель EBITDA вырос на 23% - до 1,296 трлн руб. Капзатраты увеличились на 11,6% и составили 858 млрд руб. Рост этого показателя обусловлен интенсификацией инвестиционной программы на проекте "Восток Ойл", уточнила компания. Свободный денежный поток увеличился на 12,1% - до 194 млрд руб.

Роснефть чистая прибыль МСФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сечин заявил, что "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего рынка в топливе

Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

 Ozon с сентября будет продавать товары селлеров напрямую из ПВЗ

Чистая прибыль ВЭБа в I полугодии снизилась почти вдвое, до 32,4 млрд рублей

Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за II квартал ожидаемо снизилось до 1,82 с 1,91

Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

 Пошлина на экспорт из РФ пшеницы со 2 сентября снизится на 22,2%

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО в I полугодии выросла в 1,5 раза г/г

Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

 Samsung представила смартфон Galaxy S26 FE стоимостью $700

Национализированный у Митюшова "Салаватнефтемаш" оценен в 2 млрд рублей

ЦБ РФ предложил увеличить суммы наличных расчетов для микрофинансовых институтов

 ЦБ РФ предложил увеличить суммы наличных расчетов для микрофинансовых институтов

Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь

 Сделка ВТБ с RWB сдвинулась на сентябрь
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11435 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3588 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов