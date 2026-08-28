Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии составила 200 млрд рублей

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 200 млрд руб., сообщила компания.

Годом ранее этот показатель составлял 245 млрд руб. "Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов", - пояснила НК.

Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе ожиданий аналитиков, предполагал чистую прибыль компании в размере 195 млрд руб. Наиболее близким оказался прогноз ПСБ - 199 млрд руб.

Выручка за отчетный период незначительно выросла - до 4,289 трлн руб., показатель EBITDA вырос на 23% - до 1,296 трлн руб. Капзатраты увеличились на 11,6% и составили 858 млрд руб. Рост этого показателя обусловлен интенсификацией инвестиционной программы на проекте "Восток Ойл", уточнила компания. Свободный денежный поток увеличился на 12,1% - до 194 млрд руб.