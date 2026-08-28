"Роснефть" в I полугодии добыла 89,8 млн тонн нефти и 42,3 млрд кубометров газа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Добыча углеводородов НК "Роснефть" в первом полугодии 2026 года составила 124,6 млн тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания.

Годом ранее данный показатель составил 121,6 млн тонн.

В январе-июне текущего года "Роснефть" добыла 89,8 млн тонн нефти (за 6 месяцев 2025 года 89,3 млн тонн) и 42,28 млрд куб. метров газа (39,3 млрд куб. метров). Положительная динамика показателя по жидким углеводородам обусловлена ростом добычи на шельфовых проектах компании, завершением ремонтов на отдельных активах и ослаблением ограничений производства в соответствии с решениями правительства РФ, поясняет НК. Показатели по газу выросли в связи с увеличением добычи на новых проектах в Ямало-Ненецком автономном округе.

Проходка в эксплуатационном бурении превысила 5,2 млн м, в эксплуатацию введено свыше 1,3 тыс. новых скважин, 76% из которых горизонтальные. На суше РФ "Роснефть" в отчетном периоде выполнила 1,7 тыс. пог. км сейсмических работ 2D и 0,6 тыс. кв. км сейсмических работ 3D. Завершены испытанием 5 поисково-разведочных скважин с успешностью 80%.

Объем переработки нефти составил 35,5 млн т (годом ранее 38,7 млн тонн). Снижение объемов переработки обусловлено проведением ремонтно-восстановительных работ, а также сохраняющимися логистическими ограничениями, отмечает НК. Глубина переработки нефти составила 76,2%, выход светлых нефтепродуктов - 60,2%. Компания реализовала на внутреннем рынке 18,8 млн тонн нефтепродуктов (20 млн тонн). В первом полугодии на бирже реализовано 3,8 млн тонн бензина и дизельного топлива.