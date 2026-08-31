Европейские фондовые рынки завершили торги уверенным ростом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы завершили торги в пятницу уверенным ростом.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:07 по Москве поднялся на 0,51% - до 655,16 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 0,29%, германский DAX - 0,77%, французский CAC 40 - 0,98%, итальянский FTSE MIB - 0,67%, испанский IBEX 35 - 0,81%.

Заметный рост в пятницу показали котировки бумаг автопроизводителей, а также компаний, ориентированных на люксовый сектор.

Рыночная стоимость BMW AG выросла на 4,5%, Renault - на 3,6%, Mercedes-Benz - на 3%, Volkswagen - на 2,8%, Stellantis - на 2,3%. Поддержку этому сектору оказало недавнее заявление президента США Дональда Трампа о планах введения пошлин на произведенные в Канаде автомобили.

Позитивные статданные из Китая поддержали акции производителей товаров класса "люкс", в том числе Hermes (+2,2%), LVMH (+3,1%), Moncler (+1,3%), Kering (+1,5%). Днем ранее Государственное статистическое управление (ГСУ) сообщило о росте совокупной прибыли крупных промышленных компаний Китая в июле на 11,2% в годовом выражении.

Бумаги банков подорожали на фоне "ястребиных" заявлений председателя Федеральной резервной системы Кевина Уорша. Инфляция в США не демонстрирует существенного замедления, отметил Уорш в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу. Федрезерв должен быть уверен в устойчивом ослаблении инфляции - в противном случае ему придется принять меры, заявил он.

Ожидания, что Европейский центральный банк будет вынужден вновь поднять ставки в этом году, выросли после публикации статданных, показавших ускорение инфляции во Франции и Испании.

Инфляция во Франции, рассчитанная в соответствии со стандартами Европейского союза, в августе ускорилась до 2,7% в годовом выражении с 2,4% в июне, сообщил французский национальный статистический институт Insee.

В Испании потребительские цены, гармонизированные со стандартами ЕС, в текущем месяце выросли на 4,5% в годовом сравнении после увеличения на 3,9% в июле.

Акции французского банка BNP Paribas подорожали по итогам торгов в пятницу на 1,9%, итальянского UniCredit - на 1,6%, испанского BBVA - на 1,5%, британских HSBC и Standard Chartered - на 1,6% и 1,4%.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 стали бумаги бельгийской инвесткомпании Ackermans & van Haaren (+8,2%), сообщившей о росте чистой прибыли на 24% в первом полугодии, а также улучшившей годовой прогноз.

Бумаги EssilorLuxottica подорожали на 2,4%. Производитель очков объявил о запуске программы buyback, в рамках которой планирует выкупить до 5 млн своих акций.

Капитализация австрийской строительной компании Strabag подскочила на 15,8% после ее сильной полугодовой отчетности.

В числе компаний, акции которых заметно подешевели по итогам торгов, - оборонные подрядчики Leonardo (-4%), BAE Systems (-2,3%), Babcock International (-2,4%) и Hensoldt (-2,3%).