Цены на бензин в России с 25 по 31 августа выросли на 0,91%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ с 25 по 31 августа выросли относительно предыдущей недели на 0,91% после роста на 0,89% с 18 по 24 августа, на 0,51% с 11 по 17 августа, сокращения на 0,60% с 4 по 10 августа и на 1,09% с 28 июля по 3 августа, сообщил в среду Росстат.

Ранее цены на бензин в РФ росли на 0,56% с 21 по 27 июля, на 1,66% с 14 по 20 июля, на 2,25% с 7 по 13 июля, на 2,11% с 30 июня по 6 июля, на 1,61% с 23 по 29 июня, на 3,00% с 16 по 22 июня.

С начала года рост цен на бензин по состоянию на 31 августа составил 20,46% при уровне общей инфляции за этот же период в 4,67%.

"За период с 25 по 31 августа 2026 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 53 субъектах Российской Федерации, более всего в Тюменской области (кроме автономных округов) - плюс 20,0%, и республике Дагестан - плюс 13,7%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 13 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Крым (минус 4,9%). В Москве за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило плюс 0,3%, в Санкт-Петербурге цены практически не изменились", - говорится в публикации статистического ведомства.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 31 августа была на уровне 77,76 руб. (на 24 августа - 77,05 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 73,78 руб. (73,08 руб.), АИ-95 - 80,08 руб. (79,32 руб.), АИ-98 - 102,32 руб. (102,20 руб.).

Цены на дизельное топливо в РФ с 25 по 31 августа понизились на 0,02% после того, как снижались на 0,03% с 18 по 24 августа, на 0,42% с 11 по 17 августа, на 1,39% с 4 по 10 августа, на 1,57% с 28 июля по 3 августа, на 0,06% с 21 по 27 июля, выросли на 1,87% с 14 по 20 июля, на 3,18% с 7 по 13 июля, на 3,35% с 30 июня по 6 июля, на 2,23% с 23 по 29 июня, на 2,74% с 16 по 22 июня.

Рост цен на дизельное топливо в РФ с начала года составил 18,35%.

Средняя цена ДТ в стране на 31 августа равнялась 88,40 руб. за литр (на 24 августа - также примерно 88,40 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).