Росстат сообщил о росте ВВП РФ в I полугодии на 0,6%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВВП РФ в I полугодии 2026 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по II кварталу 2026 года (без публикации данных за полугодие) - рост на 1,3% в годовом сравнении после снижения на 0,2% в I квартале.

В мае Минэкономразвития понизило прогноз по росту ВВП РФ в 2026 году до 0,4% с 1,3% в сентябрьской (2025 года) версии прогноза. В среду на Восточном экономическом форуме глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что сейчас министерство ожидает рост экономики РФ в 2026 году на 0,6% (представит уточненный прогноз в середине сентября).

ЦБ в июле понизил свой прогноз роста российской экономики в 2026 году до 0,0-1,0% с 0,5-1,5% в предыдущей, апрельской версии.

Аналитики, опрошенные в начале августа "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2026 году на 0,5% (прогноз снизился с 0,7% по опросу месяц назад).