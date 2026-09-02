Дефляция в РФ с 25 по 31 августа составила 0,01%, годовая инфляция выросла до 6,32%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 25 по 31 августа составило 0,01% после роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен: с 11 по 17 августа - на 0,02%, с 4 по 10 августа - на 0,06%, с 28 июля по 3 августа - на 0,02%, сообщил в среду Росстат.

За период с 1 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,08%, следует из недельных данных Росстата (точные данные по месячной инфляции в августе Росстат опубликует 11 сентября). С начала года к 31 августа цены выросли на 4,67%.

В августе 2025 года дефляция в РФ была более значительной - 0,40%. Поэтому, из данных за 31 день августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 31 августа ускорилась до 6,32% с 5,98% на конец июля (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

Плодоовощная продукция с 25 по 31 августа подешевела на 1,7% после снижения цен на 1,9% неделей ранее. В том числе капуста упала в цене на 4,2%, картофель - на 4,0%, морковь - на 3,6%, свекла и лук - на 3,3%, помидоры - на 1,1%, яблоки - на 1,0% и бананы - на 0,3%. Выросли цены на огурцы - на 0,2%.

Подорожали за неделю сахарный песок - на 0,9%, крупа гречневая и яйца куриные - на 0,6%, пшено - на 0,5%, рыба мороженая неразделанная и масло подсолнечное - на 0,4%, мясо кур - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров существенно выросли цены на шампуни - на 0,7%, смартфоны - на 0,5%, одновременно снизились на электропылесосы - на 0,6% и телевизоры - на 0,4%.

Цены на бензин с 25 по 31 августа поднялись на 0,91% после роста на 0,89% неделей ранее (с начала года бензин подорожал на 20,46%), на дизельное топливо снизились на 0,02% после сокращения на 0,03% неделей ранее (с начала года дизельное топливо стало стоить на 18,35% больше).

Среди услуг снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России - на 6,2%. Одновременно цена поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии выросла на 4,3%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 14%, продолжив тем самым цикл смягчения денежно-кредитной политики (большинство аналитиков при этом ожидало сохранение ключевой ставки на уровне 14,25%).

Направленного сигнала в заявлении ЦБ не оказалось. Регулятор вместо умеренно мягкой июньской фразы ограничился нейтральной: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий".

При этом ЦБ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,5-14,6% с 14,0-14,5% в предыдущем апрельском прогнозе, на 2027 год - до 10,5-12,5% с 8-10%, на 2028 год - до 8-9% с 7,5-8,5%.

Одновременно ЦБ пересмотрел в большую сторону прогноз по инфляции в РФ в 2026 году - до 6-7% с 4,5-5,5% в апрельской версии. Но уверенность в досягаемости таргета на следующий год Банк России подтвердил: он по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2027 году и дальнейшего нахождения ее на этом уровне.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2026 году составляет 6,6% (вырос с 5,7% по опросу в начале июля), в 2027 году - 4,7% (4,6% по опросу месяц назад).