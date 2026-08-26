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Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области

Склад загорелся после атаки БПЛА, сообщил глава региона Евгений Первышов

Пожар полностью уничтожил логоцентр Wildberries в Тамбовской области
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожар полностью уничтожил логистический центр Wildberries после атаки украинских беспилотников на Котовск в ночь на 26 августа, два человека пострадали, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

"Пострадали два человека - 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Первышов в Мах в среду.

Он отметил, что 13 беспилотников были уничтожены силами ПВО, ещё три ударных БПЛА сбиты мобильными огневыми группами "БАРС-Тамбов".

"К сожалению, три беспилотника успели нанести удар по зданию склада", - уточнил Первышов.

Глава региона отметил, что жертв и большого количества пострадавших удалось избежать в результате своевременной эвакуации и благодаря чёткой работе всех служб, включая муниципалитет.

Ранее Первышов сообщил, что в Котовске в результате попадания БПЛА произошел пожар в логистическом центре Wildberries, площадь возгорания достигла 100 тыс. кв. м. На складе была проведена заблаговременная эвакуация. По данным компании, прием новых поставок товаров на указанном объекте не осуществлялся.

Нынешняя атака на объект Wildberries в Котовске стала второй по счету. Как сообщалось, в ночь на 18 июля после атаки БПЛА на логоцентр погибли семь сотрудников склада Wildberries, пострадали ещё 25.

Евгений Первышов Wildberries Тамбовская область
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