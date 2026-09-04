"Русал" работает над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - "Русал" ведет работу над проектом строительства боксито-глиноземного комплекса в Индонезии, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Индонезийский проект является для компании продолжением стратегии диверсификации в Тихоокеанском регионе", - сказал он.

Накануне о строительстве "Русалом" мощностей в Индонезии заявил президент Прабово Субианто, выступая на ВЭФ. "Сейчас мы работаем с крупнейшей алюминиевой компанией мира "Русалом". "Русал" очень серьезно зашел в Индонезию. Сейчас они строят соответствующие мощности вместе с индонезийскими компаниями", - заявил глава государства.

"Русал" еще в 2007 году подписал меморандум о намерениях с индонезийской госкомпанией Antam по строительству боксито-глиноземного комплекса мощностью 1,2 млн т глинозема в год, который планировался на базе месторождений бокситов в Западном Калимантане. На тот момент стоимость этого проекта оценивалась в $2 млрд. Стороны хотели создать СП, где российская компания получит 51%. Проект позволит "Русалу" укрепить свои позиции в Азии и существенно расширить свою сырьевую базу, заявляла тогда компания. Планам помешал кризис и изменение законодательства в Индонезии, которая запретила экспорт бокситов в целях развития собственной переработки. Однако тогда же делегация "Русала" посетила Индонезию в рамках "изучения потенциальной возможности создания глиноземного производства".

В 2014 году "Русал" подписал меморандум с индонезийской Arbaya Energi (входит в Satmarindo Group) о стратегическом партнерстве в разведке и добыче бокситов и производстве глинозема в Западном Калимантане. Стороны договорились совместно разрабатывать ресурсы и инвестировать в инфраструктуру.

"Русал" после утраты в 2022 году доступа к Николаевскому глиноземному заводу и поставкам глинозема из Австралии (на эти источники приходилось около 40% потребления этого вида сырья) испытывал проблему с наличием сырья, закупая более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам. Не менее 10% от общего объема потребностей "Русала" в глиноземе приходится на ирландский завод Aughinish, который ряд государств - членов ЕС призывают включить в санкционный список.

Чтобы решить сырьевую проблему, "Русал" в 2024 году приобрел 30% китайского производителя глинозема компании Hebei Wenfeng New Materials (HWNM), получив пропорциональную долю в производстве этого завода, что позволяет российской компании претендовать на 1,4 млн тонн глинозема в год. В 2025 году "Русал" договорился о покупке до 50% в индийском глиноземном заводе Pioneer Aluminium Industries, расположенном в штате Андхра-Прадеш, с проектной мощностью 1,5 млн тонн. На первом этапе "Русал" приобрел 26% акций Pioneer за общую сумму $244 млн.