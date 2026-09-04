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Минсельхоз представил расчет пошлин на экспорт из РФ зерна с 9 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ представил расчет пошлин на экспорт зерна с 9 сентября.

Пошлина на экспорт пшеницы составит 1 170,3 рубля против действующей по 8 сентября в размере 787,5 рубля за тонну, ставка пошлины на экспорт ячменя сохранится на нуле, кукурузы - составит 898,1 рубля за тонну против 406,5 рубля.

Срок действия этих ставок - по 15 сентября.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $228 за тонну пшеницы ($228,6 за предыдущий период), $188,7 за тонну ячменя ($189,3), $221,9 за тонну кукурузы ($220,6).

Между тем, как сообщалось, таможенная подкомиссия приняла решение об обнулении экспортных пошлин на пшеницу, ячмень, кукурузу до 31 декабря 2026 года. Соответствующее постановление пока не подписано. "Мы ждем выхода постановления правительства в ближайшее время, но в любом случае эти меры будут действовать с 1 сентября", - заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ в пятницу,

РФ ввела механизм зернового демпфера со 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 875 рублей за тонну.

Оксана Лут Минсельхоз РФ
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