Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем на Московской бирже

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос перед выходными днями и благодаря решению Минфина РФ сократить в сентябре объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила до 2,5 млрд рублей в день с 6,5 млрд рублей в день в августе.

С учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 7 сентября по 6 октября 2026 года сократит покупку валюты до 1,92 млрд рублей (с 7 августа по 4 сентября покупает ее объемом 5,92 млрд рублей в день).

Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,7825 руб., что на 12,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 5 сентября на 30,15 копейки, до 86,5857 руб./$1, и уменьшил курс евро на 2,87 копейки, до 100,5693 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 в текущий рабочий день.

Комментарии аналитиков

"На текущей неделе наблюдалось замедление тренда на ослабление рубля. В середине недели валютная пара CNY/RUB преодолела психологически важную отметку 13 руб./юань, после чего отступила. В четверг Минфин сообщил о сокращении покупок валюты в рамках бюджетного правила в противовес ожиданиям участников рынка об их умеренном увеличении, что дополнительно поддержало рубль. Так, с 7 сентября совокупные покупки валюты ЦБ РФ и Минфина снизятся до 1,9 млрд руб. в день с 5,9 млрд руб. в день в августе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

"Рубль в течение недели продолжал ослабление, оставаясь под давлением ряда факторов. Курс стабилизировался во второй половине недели в условиях роста цен на нефть, улучшения восприятия геополитики на финансовых рынках, новостей о более низких объемах покупки иностранной валюты Минфином и Банком России в ближайший месяц. Краткосрочно наиболее вероятным выглядит сохранение курса доллара в диапазоне 85-90 руб., так как временные факторы, которые привели к ухудшению внешнеторгового баланса, вероятно, останутся актуальными и будут препятствовать значимому укреплению рубля. Пространство для снижения ключевой ставки до конца года представляется ограниченным, что, вероятно, будет фактором поддержки для рубля. В базовом сценарии предполагаем, что ключевая ставка до конца года будет снижена один раз на 0,25 процентного пункта, до 13,75%. Вполне вероятно, что этот шаг будет сделан в сентябре. Но не исключено, что совет директоров Банка России может взять тактическую паузу на ближайшем заседании и вернуться к снижению ключевой ставки в октябре или декабре. Таким образом, на ближайшем заседании Банк России, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 0,25 процентного пункта. В течение предстоящей недели курс доллара может составить 85-88 руб., юаня - 12,7-13,1 руб., евро - 98-103 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в пятницу, но завершают неделю в плюсе из-за новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени снизились в цене на 0,09%, до $95,44 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,55%, до $90,79 за баррель.

С начала недели Brent прибавила более 6%, WTI - свыше 8%.

На этой неделе США вновь нанесли удары по Ирану, вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон оставляет за собой возможность использовать любые имеющиеся методы для урегулирования конфликта с Тегераном, включая "экономическое давление, военное давление, дипломатическое давление, скрытое давление".

Ставки межбанковского кредитного рынка лишь незначительно изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 4 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг выросла на 1 базисный пункт - до 13,97% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1 и 3 месяца в пятницу остались на прежнем уровне - 13,88% и 14,28% годовых соответственно, версия на 6 месяцев опустилась на 1 базисный пункт - до 14,82% годовых.