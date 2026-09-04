ПИК проведет делистинг

Акции у оставшихся миноритариев выкупят по цене оферты - 551,4 руб.

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ПИК-специализированный застройщик" 7 сентября рассмотрит вопрос о вынесении на внеочередное собрание акционеров вопроса о делистинге акций, сообщила компания на ленте раскрытия.

Одновременно совет решит вопрос о цене выкупа акций по требованию акционеров. При этом параллельно эмитент сообщил о том, что его мажоритарий - АО "Недвижимые активы" направил в "ПИК" уведомление о праве требовать выкупа ценных бумаг, которые ему еще не принадлежат. Совокупно миноритарии владеют менее 2% компании, следует из сообщения: "Недвижимым активам" теперь принадлежит чуть больше 98%.

Цена выкупа соответствует цене оферты, которую "Недвижимые активы" в апреле выставляли акционерам "ПИКа" - 551,4 руб. за бумагу. Реестр владельцев выкупаемых акций фиксируется на 20 октября.

По итогам сделанной в апреле оферты "Недвижимые активы" (контролировавшие на момент ее выставления 84,88% вместе с аффилированными лицами), как следовало из раскрытия "ПИКа", выкупили около 13% акций.

Бенефициары "Недвижимых активов" не раскрываются. Известно, что на конец 2024 года около 15% "ПИКа" владели компании, аффилированные с Сергеем Гордеевым. Акции "ПИКа" включены в первый котировальный список "Московской биржи".

В определение цены апрельской оферты (и предстоящего squeeze-out) вмешался Банк России. По правилам, цена оферты должна быть не ниже средневзвешенной на бирже за последние полгода. Изначально "Недвижимые активы" определили ее как 473,15 рубля. Но ЦБ РФ выдал компании предписание, где напомнил, что в минувшем октябре котировки "ПИКа" упали на фоне решения совета директоров отменить дивполитику и предложения провести обратный сплит. Поэтому "Недвижимые активы" пересчитали цену, исходя из средневзвешенной за полгода до этих событий. В результате цена оферты выросла на 17%.