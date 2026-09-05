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Япония и США достигли прогресса с инвестициями на $550 млрд в рамках торгового соглашения

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Министр торговли Японии Акадзава Ресэй заявил, что Токио и Вашингтон успешно работают с инвестиционными обязательствами Японии на сумму $550 млрд, которые она вкладывает в американскую экономику в рамках торгового соглашения стран, сообщает Bloomberg.

"Акадзава сказал, что достигнут прогресс с инвестициями на $550 млрд, эта инициатива - часть торговой сделки с США от прошлого года", - информирует агентство.

"Мы продолжим работать с США", - сказал он журналистам после переговоров с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром.

Однако он отказался раскрывать детали третьего транша инвестиций. В то же время он отметил, как набрали обороты переговоры на тему технологий искусственного интеллекта и микросхем, развития соответствующих проектов, выгодных Японии и США.

Он добавил, что новых пошлин, кроме предусмотренных торговым соглашением, вводится не должно.

В конце июля 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон и Токио заключили торговое соглашение. По его словам, в рамках сделки Токио будет платить 15% пошлину за импорт в США, а также инвестирует $550 млрд в Соединенные Штаты.

Первый транш инвестиций составил $36 млрд, его направили в газовую сферу и горнодобывающую промышленность. Вторая часть в $73 млрд предназначена для атомных проектов в американских штатах Теннесси и Алабама, газовых электростанциях в Пенсильвании и Техасе.

Япония США Акадзава Ресэй Джеймисон Грир Говард Латник
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