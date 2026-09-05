Казахстан и Китай запустили цифровую платформу для торговли зерном

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Казахстан и Китай запустили совместную цифровую платформу для торговли зерном и сельхозпродукцией, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского Минсельхоза.

По ее данным, первым практическим результатом работы платформы стало заключение контракта на поставку 24 тыс. тонн масличного льна.

Совместная платформа создана на базе Национальной интернет-платформы торговли зерном КНР, объединяющей порядка 50 тыс. сельскохозяйственных предприятий. Оператором является Центр координации зерновой торговли при Государственном управлении по продовольственным и стратегическим резервам КНР (NAFRA).

"Новый цифровой инструмент позволит компаниям двух стран осуществлять торговые операции в онлайн-формате, напрямую взаимодействовать с потенциальными партнерами и заключать сделки без лишних посреднических звеньев. Торговля может проводиться как посредством конкурентных процедур, так и в формате прямых переговоров. На платформе предусмотрены открытые аукционы, торги по приглашению, сделки по договоренности и по фиксированной цене", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для повышения надежности и прозрачности операций предусмотрены механизмы гарантийного обеспечения, онлайн-расчетов, независимой инспекции и урегулирования споров. "Это должно сделать экспортные сделки более оперативными и предсказуемыми, в том числе с точки зрения ценообразования", - отметили в Минсельхозе.

По информации замминистра сельского хозяйства Казахстана Назгуль Хатеповой, которую цитирует пресс-служба, сегодня на торговой платформе уже зарегистрированы 35 казахстанских компаний. "На первом этапе через платформу будет осуществляться торговля зерновыми и масличными культурами, а также растительным маслом и продукцией масложировой отрасли. В дальнейшем перечень товаров может быть расширен с учетом спроса китайского рынка", - отметила Хатепова.