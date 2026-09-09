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Европейские рынки акций преимущественно снизились во вторник

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили сессию во вторник преимущественно с негативной динамикой.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,05% - до 649,6 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,1%, итальянский FTSE MIB - 0,1%, испанский IBEX 35 - 0,12%. Тем временем германский DAX прибавил менее 0,01%, французский CAC 40 - 0,14%.

Давление на рынки акций оказали опасения относительно ускорения инфляции, усилившиеся на фоне скачка цен на энергоносители из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть марки Brent во вторник поднималась выше $99 за баррель впервые с конца июля. Ранее Иран заявил о намерении ответить на атаки США на его объекты и пригрозил полной блокадой Ормузского пролива.

Инвесторы ждут заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), итоги которого будут подведены в четверг. Большинство аналитиков и экспертов полагают, что ЕЦБ поднимет основные процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию.

Лидером падения среди компонентов Stoxx 600 стала швейцарская Novartis, потерявшая более 10% капитализации. Фармкомпания сообщила, что поздние клинические испытания ее препарата для лечения миотонической дистрофии не показали желаемых результатов. Это уже второе на этой неделе сообщение Novartis о неудачах - накануне стало известно, что ее препарат для снижения уровня липопротеинов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями также не принес ожидаемого эффекта.

Заметно подешевели бумаги производителей полупроводниковой продукции: Infineon Technologies (-3,9%), BE Semiconductor (-3,6%) и STMicroelectronics (-3,4%).

Сократили рыночную стоимость банки и страховые компании, в том числе Societe Generale (на 1%), Munich Re (на 2%), Hannover Re (на 2,4%), BNP Paribas (на 0,6%) и Barclays (на 0,3%).

Цена бумаг Bloomsbury Publishing опустилась на 1,6% на новости, что основатель издательства Найджел Ньютон планирует покинуть пост CEO в ближайшие два года. Ньютон основал компанию, получившую всемирную известность после публикации серии книг о Гарри Поттере, в 1986 году и вывел её на биржу в 1994 году.

Самый сильный подъем в сводном индексе продемонстрировали акции Kion Group (+6,8%), Boliden (+6,3%) и Antofagasta (+4,7%).

Выросли в цене бумаги нефтяных компаний: BP Plc - на 0,7%, Shell - на 0,5%, Eni - на 1,3%, TotalEnergies - на 0,6%.

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