ФНБ в августе вырос на 474 млрд рублей, до 13,2 трлн рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе вырос на 474,03 млрд рублей после сокращения на 383,3 млрд рублей в июле, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ.

Объем ФНБ на 1 сентября составил 13 трлн 194,88 млрд рублей (эквивалент $154,145 млрд), или 5,6% ВВП. Месяцем ранее он был на уровне 12 трлн 720,85 млрд рублей (эквивалент $159,295 млрд), или 5,4% ВВП.

Ликвидные активы фонда на начало сентября составили 3,998 трлн рублей, или $46,705 млрд (1,7% ВВП, прогнозируемого на 2026 год) по сравнению с 3,693 трлн руб., или $46,242 млрд (1,6% ВВП) месяцем ранее.

Объем юаней в ФНБ снизился до 183,996 млрд со 189,68 млрд. Объем золота также сократился - до 131,488 тонны со 141,242 тонны месяц назад.

Также на счетах ФНБ на 1 сентября размещено 1,682 млрд рублей.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 декабря 2025 г. по 31 августа 2026 г. составила $70,8 млн (эквивалент 6,061 млрд рублей).

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы его средства, с 1 января по 31 августа составила 594,786 млрд рублей. Сложилась она следующим образом: переоценка в валюте - 297,254 млрд рублей, в золоте - 245,838 млрд рублей, по евробондам Украины - 22,122 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов - 29,572 млрд рублей.

От размещения средств ФНБ в обыкновенные акции Сбербанка в августе в федеральный бюджет поступили доходы в размере 425,086 млрд рублей, что эквивалентно $5,126 млрд, ВТБ - 36,507 млрд рублей, что эквивалентно $438 млн, АО "ДОМ.РФ" - 24,159 млрд рублей, что эквивалентно $289,8 млн, ПАО "Аэрофлот" - 12,509 млрд рублей, или $150,1 млн.

Таким образом курсовая переоценка и дивиденды принесли в августе более 1 трлн рублей.

Также в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств фонда на депозитах ВЭБ.РФ - 330 млн рублей, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 2,06 млрд рублей, в облигации "НЛК-Финанс" - 212,5 млн рублей, в ценные бумаги иных российских эмитентов - 944,9 млн рублей, на субординированных депозитах в ВТБ - 271,8 млн рублей, Совкомбанке - 86,2 млн рублей, Сбербанке - 274,8 млн рублей, ГПБ - 2 трлн рублей. В целом это эквивалентно $73,9 млн.

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2026 году составил 600,057 млрд рублей, что эквивалентно $7,313 млрд.

Всего на депозитах и субординированных депозитах в ВЭБ.РФ на 1 сентября размещено 1,326 трлн рублей, в облигациях госкомпании "Российские автомобильные дороги" - 516,501 млрд рублей, ООО "НЛК-Финанс" - 249,647 млрд рублей, ООО "Авиакапитал-сервис" - 288,4 млрд рублей, ППК "Фонд развития территорий" - 148,725 млрд рублей, ГТЛК - 185,844 млрд рублей, ООО "ВК" - 60 млрд рублей, госкорпорации "Ростех" - 570,486 млрд рублей, ООО "Инфраструктурные инвестиции-4" - 4,05 млрд рублей, других российских эмитентов - 63,7 млрд рублей, $1,875 млрд и 10 млрд юаней.

В евробонды Украины инвестировано $3 млрд.

Помимо этого, средства ФНБ вложены в "префы" "РЖД" (722,141 млрд рублей), "Атомэнергопрома" (57,5 млрд рублей), Газпромбанка (194,954 млрд рублей) и Россельхозбанка (25 млрд рублей), в обыкновенные акции ПАО "ДОМ.РФ" (211,782 млрд рублей), ПАО "Аэрофлот" (74,862 млрд рублей), ГТЛК (58,334 млрд рублей), Сбербанка (3 трлн 080,5 млрд рублей), ВТБ (192,176 млрд рублей), на субординированных депозитах находятся в ГПБ 204,286 млрд рублей, в Сбербанке - 94,423 млрд рублей, ВТБ - 293,401 млрд рублей и Совкомбанке - 29,635 млрд рублей.

В августе 115,304 млрд рублей средств ФНБ размещены в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис" для финансирования лизингового проекта, 67 млрд рублей - в облигации ГК "Ростех" для финансирования проекта по расширению производства воздушных судов, 4,652 млрд рублей - в облигации АО "ГТЛК" для финансирования лизингового проекта водного транспорта, 1,685 млрд рублей, 1,548 млрд рублей и 134,9 млн рублей - на депозитах в ВЭБ.РФ для финансирования проектов по созданию наземного общественного электротранспорта в Нижнем Новгороде, обновлению подвижного состава "Петербургского метрополитена" и созданию наземного электротранспорта в Перми.

В августе "Авиакапитал-Сервис" частично погасил облигации на 1,719 млрд рублей, АО "ГТЛК" - на 1,417 млрд рублей, "НЛК-Финанс" - на 1,020 млрд рублей, ГК "Автодор" - на 535,9 млн рублей.

ВЭБ.РФ в августе досрочно возвратил с депозитов 386,6 млн рублей, размещенных для финансирования КЖЦ-1 и КЖЦ-2.