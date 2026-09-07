Расходы селлеров в пользу Ozon в январе-июле составили 24,73% от цены продажи товаров

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Средняя сумма отчислений продавцов за все услуги Ozon составила 24,73% от цены продажи товаров на маркетплейсе в январе-июле 2026 года.

Как сообщила компания в своем пресс-релизе, в расходах учтена комиссия за продажу (обязательный платеж за размещение товаров на витрине), а также дополнительные услуги, такие как логистика, продвижение и др.

Средний размер комиссии за продажу составляет 1,54% от цены проданных товаров.

"Размер комиссии за продажу, указанный в открытой базе знаний компании - номинальное значение (в зависимости от категории товаров комиссии варьируются от 1% до 52%). Компания начисляет продавцу баллы и таким образом предоставляет ему значимые скидки на свои услуги, что и дает невысокий размер фактической комиссии. Для покупателей площадка делает скидки на товары. Такой подход позволяет нам одновременно стимулировать рост продаж продавцов и обеспечивать выгодные цены покупателей", - отметили в Ozon.

Средние фактические расходы на логистику оцениваются в 7,5% от цены продажи товаров.

В Ozon указывают, что допуслугами пользуются не все продавцы, к примеру, для продвижения товаров многие предпочитают соцсети, а кто-то осуществляет доставку самостоятельно.

В I полугодии 2026 года e-commerce выручка Ozon выросла на 45% - до 523,9 млрд рублей. Количество заказов увеличилось год к году на 78% и составило 1,7 трлн, а количество активных покупателей достигло 69,2 млн (рост на 14%).

С Ozon сотрудничает более 700 тыс. активных продавцов (абсолютная цифра не раскрывается).