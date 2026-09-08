"Тиара Холдинг" стал владельцем 100% зернотрейдера "Родные поля"

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - АО "Тиара Холдинг" (Москва) стало владельцем 100% долей зернотрейдера ООО "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ").

Соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 сентября.

Как сообщалось, 9 июля "Тиара Холдинг" купил у Росимущества на аукционе 100% долей зернотрейдера. Лот продан по начальной цене - за 11,7 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, АО создано в апреле 2025 года. Его владельцы не раскрываются.

По информации источников на рынке перевалки зерна, за покупателем зернотрейдера может стоять "Деметра-Холдинг". При этом, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга, "Деметра-Холдинг" в аукционе участия не принимал.

Согласно отчету "Тиара Холдинга" за 2025 год, компания получила чистый убыток в размере 4,01 млн рублей. Как сообщается на портале "Федресурс", стоимость чистых активов компании по данным на 31 декабря 2025 года была отрицательной и составила "минус" 4 млн рублей.

Росимущество дважды объявляло торги по продаже зернотрейдера. Первый аукцион с аналогичной стартовой ценой был объявлен в марте, однако торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. При этом, как сообщалось, в покупке компании был заинтересован "Уралхим". Кроме того, глава ВТБ Андрей Костин не исключал участия банка в аукционе по продаже "Родных полей".

Сроки проведения второго аукциона два раза продлевали. Повторные торги проводились на снижение начальной стоимости актива. Начальная стоимость лота была установлена в размере 11,7 млрд рублей, шаг аукциона - 585 млн рублей, шаг понижения - 1,17 млрд рублей, цена отсечения - 5,85 млрд рублей.

В преддверии проведения торгов Росимущество провело инвестиционный час для ответов на вопросы потенциальных покупателей. В ходе инвестчаса управляющий директор зернотрейдера Валентин Афанасьев уточнил, что компания оценивает необходимость доначисления налогов в размере порядка 1 млрд рублей, задолженность перед ФТС - в 4,5 млрд рублей. Кроме того, в 2026-2027 годах "Родные поля" планируют отремонтировать практически все имеющиеся вагоны: в 2026 году - 285 вагонов, в 2027 году - 1 306 вагонов подлежат деповскому ремонту. По словам управляющего директора, эти затраты компания оценивает в 1,5 млрд рублей. Он добавил, что во владении зернотрейдера находятся девять сухогрузов и два наливных судна. Одно судно уже отремонтировано, остальным также требуется ремонт, он намечен на 2027-2029 годы и оценивается в 2 млрд рублей.

По информации Афанасьева, терминальный комплекс в Азове находится в рабочем состоянии, крупные инвестиции в него не требуются. При этом назрела необходимость обновления IT-системы управления терминалом: "она устаревшая, ей более 10 лет", отметил Афанасьев. Управляющий директор заявил, что она требует существенного обновления для поддержания бесперебойной работы, закладывать это надо на конец 2026 года - первый квартал 2027 года.

ООО "Родные поля" было изъято в пользу РФ по исковому заявлению Генпрокуратуры, поданному в конце 2024 года, с февраля 2025 года владельцем компании стало Росимущество, затем актив перешел под управление одной из структур Россельхозбанка.

Генпрокуратура РФ отмечала, что зернотрейдер является стратегическим хозяйственным обществом (его доля на рынке перевалки зерна в морском порту Азов, по данным ведомства, превышает 20%). При этом в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний над ООО "Родные поля" был установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества был гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин.

Ходыкин в суде пытался оспорить решение ФАС РФ о признании зернотрейдера стратегическим предприятием. В январе текущего года суд полностью отказал в признании решений и действий ФАС незаконными, Ходыкин подал апелляционную жалобу на это решение. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 6 апреля оставил решение суда предыдущей инстанции без изменения, а жалобу без удовлетворения.

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта, на протяжении ряда лет было лидером в экспорте российского зерна. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля". Зернотрейдер был включен в план приватизации на 2026-2028 годы.