Уолл-стрит снизилась во вторник

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник.

Давление на рынок акций оказал скачок цен на нефть до максимумов с июля на опасениях сокращения поставок из стран Персидского залива после угрозы Тегерана полностью заблокировать Ормузский пролив и сообщений об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Накануне МИД Ирана заявил, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США. Во вторник СМИ сообщили об атаках на ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии. Удары, нанесенные йеменскими хуситами, привели к пожарам на нефтяных объектах, их работа была приостановлена, сообщило впоследствии министерство энергетики страны.

На таких новостях выросли акции энергетических компаний, включая Chevron Corp. (на 0,7%) и Exxon Mobil (на 0,8%).

Внимание рынка на этой неделе направлено на отчет о динамике потребительских цен в США за август, который будет обнародован в пятницу. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на заседании, которое состоится на следующей неделе. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции в августе на уровне предыдущего месяца - 3,4% в годовом выражении.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в сентябре оценивается рынком примерно в 60%.

Тем временем аналитики HSBC улучшили прогноз значения американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 8100 пунктов с ожидавшихся ранее 7650 пунктов, ссылаясь на устойчивые прибыли компаний. Новая оценка предполагает рост индикатора почти на 5% за оставшиеся четыре месяца.

Акции Boston Scientific подешевели на 5,9%. Во вторник американский производитель медицинского оборудования предупредил, что не сумеет достичь показателей выручки и скорректированной прибыли, прогнозировавшихся на третий квартал и весь 2026 год, из-за последствий недавней кибератаки.

Капитализация GE Aerospace снизилась на 0,7%. Бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. достигло соглашения о покупке Consolidated Precision Products (CPP) у инвесткомпаний Warburg Pincus и Berkshire Partners за $11,75 млрд. CPP специализируется на производстве высокотехнологичных литых компонентов, узлов и деталей для авиадвигателей и несущих конструкций и является давним партнером GE Aerospace.

Цены бумаг компаний, работающих с криптовалютами, снизились на фоне падения курса биткойна ниже $80 тыс. Рыночная стоимость Coinbase Global опустилась на 3,1%, Strategy - на 4,4%.

Тем временем котировки акций чипмейкеров повысились, в том числе Intel Corp. - на 9,1%, Advanced Micro Devices - на 5,9%.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc. увеличилась на 3,2% на новости о том, что разработчик процессоров для смартфонов в сотрудничестве с Amazon.com Inc. будет разрабатывать специальные чипы для ИИ-инфраструктуры облачной платформы Amazon Web Services (AWS).

Отдельно Qualcomm сообщила о выпуске в пользу Amazon варранта на покупку до 25 млн своих акций по цене $161,26 за штуку. Срок действия варранта заканчивается 3 сентября 2036 года. Акции будут становиться доступными поэтапно по мере закупок товаров и услуг Qualcomm в пределах $60 млрд. Первый транш на 3,75 млн бумаг уже доступен. Всего в обращении находятся 1,05 млрд акций Qualcomm.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник понизился на 1,18% и составил 52786,07 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,58% - до 7673,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,32% и завершил сессию на уровне 26421,41 пункта.