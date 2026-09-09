Поиск

Уолл-стрит снизилась во вторник

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник.

Давление на рынок акций оказал скачок цен на нефть до максимумов с июля на опасениях сокращения поставок из стран Персидского залива после угрозы Тегерана полностью заблокировать Ормузский пролив и сообщений об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Накануне МИД Ирана заявил, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США. Во вторник СМИ сообщили об атаках на ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии. Удары, нанесенные йеменскими хуситами, привели к пожарам на нефтяных объектах, их работа была приостановлена, сообщило впоследствии министерство энергетики страны.

На таких новостях выросли акции энергетических компаний, включая Chevron Corp. (на 0,7%) и Exxon Mobil (на 0,8%).

Внимание рынка на этой неделе направлено на отчет о динамике потребительских цен в США за август, который будет обнародован в пятницу. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на заседании, которое состоится на следующей неделе. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции в августе на уровне предыдущего месяца - 3,4% в годовом выражении.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в сентябре оценивается рынком примерно в 60%.

Тем временем аналитики HSBC улучшили прогноз значения американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 8100 пунктов с ожидавшихся ранее 7650 пунктов, ссылаясь на устойчивые прибыли компаний. Новая оценка предполагает рост индикатора почти на 5% за оставшиеся четыре месяца.

Акции Boston Scientific подешевели на 5,9%. Во вторник американский производитель медицинского оборудования предупредил, что не сумеет достичь показателей выручки и скорректированной прибыли, прогнозировавшихся на третий квартал и весь 2026 год, из-за последствий недавней кибератаки.

Капитализация GE Aerospace снизилась на 0,7%. Бывшее аэрокосмическое подразделение General Electric Co. достигло соглашения о покупке Consolidated Precision Products (CPP) у инвесткомпаний Warburg Pincus и Berkshire Partners за $11,75 млрд. CPP специализируется на производстве высокотехнологичных литых компонентов, узлов и деталей для авиадвигателей и несущих конструкций и является давним партнером GE Aerospace.

Цены бумаг компаний, работающих с криптовалютами, снизились на фоне падения курса биткойна ниже $80 тыс. Рыночная стоимость Coinbase Global опустилась на 3,1%, Strategy - на 4,4%.

Тем временем котировки акций чипмейкеров повысились, в том числе Intel Corp. - на 9,1%, Advanced Micro Devices - на 5,9%.

Рыночная стоимость Qualcomm Inc. увеличилась на 3,2% на новости о том, что разработчик процессоров для смартфонов в сотрудничестве с Amazon.com Inc. будет разрабатывать специальные чипы для ИИ-инфраструктуры облачной платформы Amazon Web Services (AWS).

Отдельно Qualcomm сообщила о выпуске в пользу Amazon варранта на покупку до 25 млн своих акций по цене $161,26 за штуку. Срок действия варранта заканчивается 3 сентября 2036 года. Акции будут становиться доступными поэтапно по мере закупок товаров и услуг Qualcomm в пределах $60 млрд. Первый транш на 3,75 млн бумаг уже доступен. Всего в обращении находятся 1,05 млрд акций Qualcomm.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник понизился на 1,18% и составил 52786,07 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,58% - до 7673,52 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,32% и завершил сессию на уровне 26421,41 пункта.

США Dow Jones Nasdaq S&P 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,25%

"Автотор" начал серийное производство Haval H9

 "Автотор" начал серийное производство Haval H9

Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

 Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

Суд РФ отложил рассмотрение иска "Автодома" к BMW на февраль 2027 года

Озон банк начал выдавать автокредиты

 Озон банк начал выдавать автокредиты

Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati

 Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati

"Тиара Холдинг" стал владельцем 100% зернотрейдера "Родные поля"

Расходы селлеров в пользу Ozon в январе-июле составили 24,73% от цены продажи товаров

 Расходы селлеров в пользу Ozon в январе-июле составили 24,73% от цены продажи товаров

ФНБ в августе вырос на 474 млрд рублей, до 13,2 трлн рублей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11628 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов