"Газпром" планирует к 2030 году нарастить возможности поставки газа в ЦФО на 5 млрд куб. м

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" готовится за пятилетку с 2026 по 2030 год нарастить возможности поставки газа потребителям Центрального федерального округа на пять млрд куб. м за счет расширения газотранспортной системы, сообщает корпоративная газета ООО "Газпром трансгаз Москва".

В 2025 году "трансгаз" поставил более 90 млрд куб. м газа потребителям из центральной части России. Из этого объема свыше 45 млрд куб. м – жителям Московского региона. Другими крупными потребителями остаются: Тульская область - более 8 млрд куб. м, Белгородская - более 6 млрд куб. м, Воронежская - свыше 4 млрд куб. м куб. м. Всего "Газпром трансгаз Москва" доставляет газ потребителям 14 регионов ЦФО, обеспечивая треть от общего объема газа, поставляемого на внутренний рынок России.

"В очередном этапе на 2026-2030 годы запланирован прирост производительности газораспределительных станций на 2,5 млн куб. м в час за счет строительства двух станций, реконструкции 15 газораспределительных станций и технического перевооружения 42 объектов. "Газпром трансгаз Москва" увеличит подачу природного газа жителям ЦФО на более чем пять миллиардов кубометров", - приводит газета "Прометей" слова генерального директора газотранспортной организации Александра Бабакова.

За 2021-2025 годы "Газпром трансгаз Москва" увеличил производительность своих ГРС более чем на 660 тыс. куб. м в час. Проведена реконструкция, строительство и техническое перевооружение 40 ГРС, было введено в эксплуатацию более 250 объектов общей стоимостью свыше 10 млрд руб.

Только в 2025 году были завершены работы на 14 ГРС в ЦФО, что позволило увеличить их суммарную производительность более чем на 145 тыс. куб. м в час. Прирост производственных мощностей обеспечен благодаря замене узлов оборудования ГРС, ограничивающих пропускную способность, на современные образцы отечественного производства, соответствующие актуализированным требованиям "Газпрома"

Газораспределительные станции служат для передачи газа из магистрального газопровода в системы местного газоснабжения, питающие населенные пункты и промышленные предприятия. Прямая передача в этом случае невозможна - в первую очередь из-за высокого давления в магистрали. Поэтому в технологических блоках ГРС осуществляется понижение давления газа до безопасного уровня (редуцирование), а также его дополнительная очистка при необходимости, подогрев и одоризация - придание специфического запаха, помогающего обнаруживать утечки.

ОБЛАСТИ

В Московской области в 2021-2025 годы "Газпром трансгаз Москва" выполнил масштабные реконструкции 4 ГРС: "Монино", "Пушкино", "Дубна" и "Дмитров-2". Кроме того, проведены техническое перевооружение и реконструкция ГРС "Возрождение", что позволило увеличить объем поставляемого газа более чем на 4,1 млрд куб. м в год. Планы на 2026-2030 годы охватывают 21 объект: на газораспределительных станциях - "Бронницы", "Софрино", "Орешково", "Тимоново", "Глебовская", "Дуброво", "Авангард", "Кутьино", "Истра", "Икша", "Снегири", "Динамо", "Мехзавод", "Павловская Слобода", "Пролетарский", "Зеленоград" и "Яхрома"; на КРП-13, КРП-15, КРП20 (включая перевод в разряд ГРП ГРС "Селятино", "Апрелевка", "Зорька", "Голицыно"), КРП-21 (включая перевод в разряд ГРП ГРС "Вороново", "Бунчиха", "Ерино", "Воскресенское", "Красная Пахра" и "Михайловское").

В Белгородской области проведено техперевооружение ГРС "Лозная" и "Октябрьский-1" (с расшивкой "узких" мест и приростом мощности для новых микрорайонов и социальных объектов); реконструирован магистральный газопровод ШБКБ с выносом газопровода высокого давления за пределы Белгорода. С 2026 по 2030 год планируется реконструкция ГРС "Валуйки-1" и техническое перевооружение ГРС "Старый Оскол" для строительства комплекса СПГ "Старый Оскол".

В Брянской области в 2025 году проведено техперевооружение ГРС "Усошки", "Цветники", "Найтоповичи", "Каташин" и "Гулевка"; завершено строительство второй нитки газопровода-отвода к ГРС "Стародуб", что повысило надежность газоснабжения 11 юго-западных районов и устойчивость газотранспортной системы региона в целом. Проложено более 46 км газопровода, устроено 13 крановых площадок, шесть переходов через автомобильные и железные дороги и четыре - через водные преграды в Погарском и Стародубском районах Брянщины. Уже ведется проектирование и комплектация МТР для строительства второго этапа газопровода от ГРС "Стародуб" до ГРС "Новозыбков". По программе на 2026-2030 годы "Газпром трансгаз Москва" планирует нарастить мощности еще восьми ГРС: "Красновичи", "Суземка", "Случевск", "Погар", "Жуковка", "Сураж", "Климово" и ГРС в/ч 33841.

В Липецкой области в 2025-м компания провела техническое перевооружение газораспределительных станций "Каменская" и "Опытное поле". В 2026-2030 годах планируется техническое перевооружение и реконструкция ГРС "Волово-1" и "Усмань".

В Воронежской области завершено техническое перевооружение ГРС "Каменка" и "Гвоздовка" (после модернизации пропускная способность ГРС "Каменка" увеличена с 10 до 15 тыс. куб. м в час, ГРС "Гвоздовка" - с 10 до 17 тыс. куб. м в час). С 2026 по 2030 год планируется техперевооружение и реконструкция пяти ГРС: "Каширская", "Ново-Успенка", "Воронеж-2А", "Россошь", а также техническое перевооружение кранового узла № 22 КС "Острогожск" (для комплекса СПГ "Воронеж").

В Рязанской области выполнена реконструкция ГРС "Михайлов". С 2026 по 2030 год планируется техническое перевооружение и реконструкция пяти ГРС: "Александро-Невский", "Вакино", "Заборье", "Новомичуринск" (для комплекса СПГ "Новомичуринск").

В Тульской области в 2021-2025 годах введены в эксплуатацию две новые ГРС, реконструированы и прошли техническое перевооружили шесть ГРС с увеличением пропускной способности, что дало возможность для подключения новым потребителям в Воловском, Кимовском, Ленинском, Узловском и Ясногорском районах, в Новомосковске и Туле. Проведено техперевооружение газопровода-отвода к ГРС "Новомосковская-3". Новая программа нацелена на наращивание мощностей восьми ГРС: "Кудашевка", "Плехановская", "Михайловская", "Архангельское-3", "Рождественская", "Турино", "Прокшино", "Ясногорск" (завершается реконструкция - второй этап).

В Калужской области "трансгаз" обновил восемь газораспределительных станций. После реконструкции ГРС в Малоярославце ее мощность увеличилась вдвое. Среди наиболее крупных объектов - ГРС "Калуга-2", производительность которой увеличена с 300 до 340 тыс. куб. м в час. С 2026 по 2030 год "Газпром трансгаз Москва" планирует техническое перевооружение ГРС "Боровск" и "Кондорово".

В Курской области техническое перевооружение ГРС "Железногорск" позволило увеличить ее производительность с 196 до 240 тыс. куб. м в час. В Орловской области с 2026 по 2030 год планируется провести реконструкцию ГРС "Орел-1"; в Тверской - техническое перевооружение и реконструкцию ГРС "Новозавидово" и "Конаково".