Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду умеренно снижается в рамках коррекции в ожидании дальнейших новостей на тему усилий сторон по урегулированию конфликта вокруг Украины, фактором поддержки выступает дорожающая нефть (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $99,5 за баррель) на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2267,73 пункта (-0,3%), индекс РТС – 826,13 пункта (-0,3%). Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "Северстали" (-1,3%), "Полюса" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Русала" (-1%), но подросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 сентября, составляет 86,473 руб. (+28,21 копейки).

Подешевели также акции "Аэрофлота" (-0,9%), "МТС" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "ММК" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "ФосАгро" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "Хэдхантера" (-0,5%), "Роснефти" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4% и -0,4% "префы"), "ИКС 5" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), ВТБ (-0,1%).

Подросли акции Сбербанка (+0,1%) на фоне выхода неплохого финотчета по РСБУ: в январе-августе 2026 года банк увеличил чистую прибыль на 19% в годовом выражении (до 1 трлн 332,7 млрд рублей), в августе прибыль выросла на 14,2% (до 169,1 млрд рублей). Рентабельность капитала Сбера за 8 месяцев 2026 года составила 22,9%, за август – 23,1%.

Президент США Дональд Трамп занимает вразумительную и ответственную позицию по Украине, а Европе будет трудно вернуть к себе доверие на этом направлении, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в программе "Большая игра" на Первом канале. По словам Лаврова, европейцы "с каждым разом заявляют, что Россия должна понести "стратегическое поражение", что они не признают никогда и ничего, что нарушает территориальную целостность Украины".

Также глава МИД РФ заявил, что Украина утратила признаки, которые позволили России признать ее в качестве легитимного субъекта международных отношений.

Недавние контакты американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москве и Киеве были содержательными, заявил в среду госсекретарь США Марко Рубио. "Они были содержательными. Я не хотел бы давать этим переговорам оценки - называть их хорошими или плохими, продуктивными или непродуктивными", - сказал он журналистам в Колумбии. Рубио отметил, что на встречах стороны озвучили новые идеи, а в целом поездка позволила реанимировать контакты по Украине после многомесячной паузы.

При этом глава госдепа подчеркнул, что "это сложный конфликт". По его оценке, за последнее время "мы не видели у сторон большой склонности к компромиссам". Рубио также напомнил, что и у Москвы, и у Киева есть некоторые "красные линии", нарушать которые они не хотят. "Предстоит проделать еще много работы", - заключил он.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", геополитического оптимизма рынку акций РФ хватило ненадолго, в среду наблюдается коррекция вниз. Главным событием дня должны стать данные Росстата по недельной инфляции, которые выйдут вечером и могут скорректировать ожидания перед пятничным заседанием ЦБ по ключевой ставке.

Консенсус сходится на сохранении ставки ЦБ на уровне 14% годовых. Однако реакция рынка, похоже, будет зависеть не столько от самого решения, сколько от сигналов регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике. Не исключено, что до пятницы часть инвесторов предпочтет выжидательную позицию, и активность торгов останется умеренной, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи накануне не смог удержать психологически важный уровень 2300 пунктов, откуда началась коррекция вниз. Инвесторы отреагировали продажами на сообщения о состоявшемся телефонном разговоре президентов России и США, несмотря на обнадеживающую риторику беседы в отношении перспектив урегулирования украинского кризиса. Не исключено, что участники решили зафиксировать прибыль у локальных пиков в ожидании новых геополитических сигналов, которые со стороны официальных лиц западных стран приходят не столь оптимистичные.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Максима Абрамова, поддержку рынку акций оказывает улучшение геополитического фона вокруг украинского конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает решение конфликта очень близким и рассчитывает на возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Дополнительным позитивным фактором выступает рост нефтяных котировок на фоне атак йеменских хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии, включая объекты Saudi Aramco.

В случае дальнейшего улучшения настроений на рынке акций РФ индекс МосБиржи может достичь уровня сопротивления в районе 2340 пунктов, пробой которого откроет дорогу к дальнейшему росту. При сохранении негативного новостного фона индекс может вернуться в диапазон 2100-2200 пунктов, полагает аналитик.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи может перейти в консолидацию над отметкой 2250 пунктов, которая выступает ближайшей поддержкой для рынка.

В отсутствие изменений на геополитическом треке, инвесторы могут перейти к фиксации прибыли по длинным позициям в российских акциях, что будет давить на котировки. При этом покупки в "весовых" бумагах нефтегазового сектора поддерживаются дальнейшим ростом цен на нефть, что сдерживает снижение индекса МосБиржи. Плюс к этому, часть участников торгов может взять паузу в принятии инвестиционных решений в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, что снизит активность на рынке. Все это будет способствовать переходу рынка в боковое движение. С технической точки зрения, до отступления под данный уровень у рынка сохраняются шансы на продолжение роста с возможными ближайшими целями 2360 и 2500 пунктов, считает Зварич.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-1,2% во главе с Dow Jones, давление на рынок оказал скачок цен на нефть до максимумов с июля на опасениях сокращения поставок из стран Персидского залива после угрозы Тегерана полностью заблокировать Ормузский пролив и сообщений об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Внимание рынка на этой неделе направлено на отчет о динамике потребительских цен в США за август, который будет обнародован в пятницу. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы по ставке на заседании, которое состоится на следующей неделе. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение инфляции в августе на уровне предыдущего месяца - 3,4% в годовом выражении.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в сентябре оценивается рынком примерно в 60%.

Мировые фондовые площадки

В Азии утром в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы колеблются в пределах 0,1%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщается в отчете Государственного статистического управления. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 0,5% в июле. При этом она совпала со среднем прогнозом аналитиков, по данным Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены растут четвертую сессию подряд в связи с новыми сигналами эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $99,54 за баррель (+1,7% и +0,9% во вторник), цена октябрьского фьючерса на WTI - $94,3 за баррель (+1,4% и +1,7% накануне).

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак Салти в районе города Аль-Азрак в Иордании. Также стало известно о ракетных ударах КСИР по двум эсминцам ВМС США.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах в ответ на атаку на корабль ВМС Соединенных Штатов.

Brent подорожала на четверть с начала августа в связи с исчезновением надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном, а также возобновление военных действий в регионе. Во вторник ряд объектов нефтяной промышленности на юге Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны йеменских хуситов. По сообщению министерства энергетики королевства, атаки привели к пожарам на нефтяных объектах. Их работу приостановили.