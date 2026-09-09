Поиск

Сбер в августе нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 2,3%, розничное - на 1,3%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в августе нарастил портфель корпоративных кредитов по РСБУ на 2,3%, говорится в пресс-релизе банка.

"Совокупный кредитный портфель в августе увеличился на 1,4% в реальном выражении, до 52,7 трлн руб. Темп роста розничного кредитования ускорился до 1,3% на фоне сезонной потребительской активности, объем портфеля превысил 20 трлн руб.", - сказал глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в релизе.

Розничный кредитный портфель вырос на 8% с начала года (без учета секьюритизации потребительских кредитов). В августе Сбер выдал 607 млрд руб. кредитов.

Портфель жилищных кредитов увеличился на 1% за месяц, на 8,8% с начала года, до 13,5 трлн руб. За месяц банк выдал 269 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов за август вырос на 2%, на 5,7% с начала года (без учета секьюритизации), до 3,4 трлн руб.

Портфель кредитных карт увеличился на 1,5% за месяц, на 3,9% с начала года, до 2,5 трлн руб.

Портфель автокредитов вырос на 3% за месяц, на 20,8% с начала года и составил 0,8 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,3% с начала года (без учета валютной переоценки), до 32,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,2 трлн руб.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле за месяц не изменилась и составила 2,9%.

Средства физических лиц за месяц в реальном выражении сократились на 0,3% на фоне сезонной потребительской активности, отмечает банк. Средства физлиц с начала года выросли на 3,9% (без учета валютной переоценки), до 34,5 трлн руб.

Средства юридических лиц увеличились на 5,7% за месяц, на 14,7% с начала года (без учета валютной переоценки) и составили 14,5 трлн руб.

Герман Греф Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти Brent поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля

Сбербанк в январе-августе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19%

 Сбербанк в январе-августе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19%

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 67,12%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 67,12%

Цена Brent поднялась выше $99 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,25%

"Автотор" начал серийное производство Haval H9

 "Автотор" начал серийное производство Haval H9

Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

 Иран с июля стал основным покупателем российского зерна

Суд РФ отложил рассмотрение иска "Автодома" к BMW на февраль 2027 года

Озон банк начал выдавать автокредиты

 Озон банк начал выдавать автокредиты

Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati

 Volkswagen рассматривает возможность продажи производителя мотоциклов Ducati
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11633 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3684 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2525 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов