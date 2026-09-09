Сбер в августе нарастил корпоративное кредитование по РСБУ на 2,3%, розничное - на 1,3%

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в августе нарастил портфель корпоративных кредитов по РСБУ на 2,3%, говорится в пресс-релизе банка.

"Совокупный кредитный портфель в августе увеличился на 1,4% в реальном выражении, до 52,7 трлн руб. Темп роста розничного кредитования ускорился до 1,3% на фоне сезонной потребительской активности, объем портфеля превысил 20 трлн руб.", - сказал глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в релизе.

Розничный кредитный портфель вырос на 8% с начала года (без учета секьюритизации потребительских кредитов). В августе Сбер выдал 607 млрд руб. кредитов.

Портфель жилищных кредитов увеличился на 1% за месяц, на 8,8% с начала года, до 13,5 трлн руб. За месяц банк выдал 269 млрд руб. ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов за август вырос на 2%, на 5,7% с начала года (без учета секьюритизации), до 3,4 трлн руб.

Портфель кредитных карт увеличился на 1,5% за месяц, на 3,9% с начала года, до 2,5 трлн руб.

Портфель автокредитов вырос на 3% за месяц, на 20,8% с начала года и составил 0,8 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 5,3% с начала года (без учета валютной переоценки), до 32,5 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,2 трлн руб.

Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле за месяц не изменилась и составила 2,9%.

Средства физических лиц за месяц в реальном выражении сократились на 0,3% на фоне сезонной потребительской активности, отмечает банк. Средства физлиц с начала года выросли на 3,9% (без учета валютной переоценки), до 34,5 трлн руб.

Средства юридических лиц увеличились на 5,7% за месяц, на 14,7% с начала года (без учета валютной переоценки) и составили 14,5 трлн руб.