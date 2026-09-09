ОАК и индийская HAL почти согласовали лицензионное соглашение по локализации SJ-100

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Лицензионное соглашение по локализации производства самолетов SJ-100 в Индии почти согласовано и будет подписано с корпорацией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) в ближайшее время, заявил глава ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Вадим Бадеха на форуме "ИННОПРОМ. Индия".

"На сегодняшний день мы согласовали лицензионное соглашение более чем на 80%, планируем подписать его в ближайшее время. На предстоящей выставке AeroIndia 2027 рассчитываем заключить договор с первым индийским эксплуатантом (SJ-100 - ИФ)", - сказал Бадеха, которого цитирует пресс-служба компании.

Также, по его словам, после на январской выставки Wings of India ОАК "значительно продвинулась" в переговорах и вышла на ряд соглашений по самолету Ил-114-300. Последние планируется подписать на "ИННОПРОМ. Индия", где ОАК представляет решения для развития авиаперевозок.

В январе этого года ОАК и HAL подписали соглашение о совместной деятельности, которое, как ожидается, станет базой для организации лицензионного производства "Суперджетов" в Индии. Само производство может начаться через три года, в перспективе ОАК надеется выйти на выпуск от 20 до 40 самолетов в год, оценивал ранее Бадеха. Также он отмечал потенциальную возможность для локализации в Индии самолета Ил-114-300 - с последующим темпом выпуска по 30-40 самолетов в год.