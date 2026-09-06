"Альтернатива для Германии" побеждает на выборах в Саксонии-Анхальт

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционная ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) лидирует на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, сообщают в воскресенье европейские СМИ со ссылкой на данные экзит-полов.

Экзит-полы показывают, что АдГ получает 44,5% голосов. В свою очередь партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца "Христианско-демократический союз" (ХДС) набирает 18,5% голосов.

Европейские СМИ называют результаты АдГ историческими, так как это первый столь масштабный успех данной партии.

Кандидат от АдГ на пост земельного премьера Ульрих Зигмунд заявил, что партия готова работать с партнерами в Саксонии-Анхальт. Однако в ХДС в свою очередь отметили, что не намерены "работать с крайне правыми экстремистами".