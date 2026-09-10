Рубль в четверг заметно укрепился в паре с юанем на фоне роста цен на нефть

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос на фоне активного повышения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,53 руб., что на 13,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 11 сентября на 1,11 рубля, до 84,3508 руб./$1, и уменьшил курс евро на 96,69 копейки, до 98,2856 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день.

"По отношению к китайской валюте сегодня рубль продолжил укрепляться и завершил торги вблизи 12,53 за юань. Обороты торгов немного снизились. Уменьшение объемов покупок Минфином в рамках бюджетного правила плюс цены на нефть, которые продолжают свой рост и обновляют максимумы с конца мая, оказывают поддержку нашей валюте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления департамента казначейских и торговых операций Инбанка Виктор Белов.

Участники рынка находятся в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Банк России в ближайшую пятницу будет рассматривать два варианта решений по ключевой ставке: ее снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) или сохранение на уровне 14%, более вероятным является ее неизменность, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты верят в снижение ставки на очередные 25 б.п. - до 13,75%.

Аналитики, ожидающие сохранения ставки в пятницу, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывают на возросшие проинфляционные риски.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

Рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72%.

Ценовые ожидания предприятий РФ в сентябре вновь выросли, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий, проведенного Банком России. Ранее сообщалось, что этот показатель в августе и июле также рос, а до этого снижался 5 месяцев.

Ценовые ожидания бизнеса в сентябре увеличились до 22,7 пункта (выше в этом году они были только в I квартале, когда составляли 23,0 пункта) с 21,1 пункта в августе и 20,5 пункта в июле. Средний ожидаемый прирост цен на следующие 3 месяца (в годовом выражении) в сентябре вырос до 7,0% с 6,3% в августе и 6,0% в июле.

Индикатор бизнес-климата, рассчитываемый Банком России, в сентябре снизился на 2,3% после сокращения на 2,4% в августе и уменьшения на 3,6% в июле.

Ожидания предприятий по производству и спросу на продукцию в сентябре улучшились, текущие оценки этих показателей немного ухудшились.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Данные по инфляционным ожиданиям населения РФ за сентябрь регулятор опубликует 22 сентября.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июле 2026 года выросло по сравнению с январем-июлем 2025 года на 13,3% и составило $89,2 млрд (против $78,7 млрд годом ранее), следует из опубликованной ФТС внешнеторговой статистики.

Согласно данным ведомства, экспорт товаров за январь-июль 2026 года увеличился на 12,4%, составив $263,4 млрд ($234,2 млрд за аналогичный период 2025 года), импорт в РФ был на 12,0% больше, поднявшись до $174,2 млрд (со $155,5 млрд).

Внешнеторговый оборот РФ в январе-июле 2026 года составил $437,6 млрд, по сравнению с тем же периодом 2025 года он вырос на 12,3% (с $389,7 млрд).

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279 млрд.

Цены на нефть

Нефть прибавляет в цене 4% на торгах в четверг, Brent держится выше отметки в $105 за баррель на фоне растущих опасений перебоев с поставками сырья из стран Персидского залива из-за всплеска атак на танкеры.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:05 по Москве составляет $106,95 за баррель, что на 5,95% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 5,83%, до $101,64 за баррель.

Brent подорожала на 30% с начала августа в связи с исчезновением надежд на скорое урегулирование конфликта между США и Ираном.

Накануне власти Ирана сообщили об атаке на десять судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока: йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам через Красное море.

В четверг стало известно, что хуситы взяли под контроль стратегически важный портовый город Моха на побережье Красного моря недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце добыча нефти в стране резко сократилась из-за эскалации военных действий в регионе, опустившись до минимума с 1990 года, сообщило агентство Bloomberg.

Ставки межбанковского кредитного рынка слабо изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 сентября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за среду опустилась на 3 базисных пункта - до 13,95% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц поднялась на 1 базисный пункт - до 13,94% годовых, на 3 месяца осталась на уровне предыдущего торгового дня - 14,27% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев снизилась на 1 базисный пункт - до 14,77% годовых.