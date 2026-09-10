Саудовский фонд может объединить Electronic Arts и Savvy, создав гиганта игровой отрасли

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Саудовский инвестиционный фонд PIF изучает возможность объединения Electronic Arts Inc. (EA) и Savvy Games, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, руководство PIF рассматривает планы по созданию одной из крупнейших в мире компаний в сфере разработки видеоигр для обеспечения лучшей координации между своими активами.

Окончательное решение еще не принято. Как отмечают источники, сделка вряд ли состоится до тех пор, пока Savvy не завершит приобретение китайской Shanghai Moonton Technology за $6 млрд.

Подобное объединение ознаменовало бы серьезные изменения в стратегии саудовского фонда в сфере видеоигр. Оно могло бы создать единую структуру для осуществления поглощений, разработки игр и использования интеллектуальной собственности в различных сегментах индустрии, оцениваемой в $214 млрд.

PIF недавно завершил сделку по приобретению EA за $55 млрд, что стало крупнейшей в истории покупкой с привлечением заемных средств.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного программного обеспечения. В число наиболее известных её продуктов входят игры EA Sports FC, NHL, Madden NFL, Sims, Battlefield, Apex Legends, Need for Speed и Dragon Age.

Savvy Games является "дочкой" PIF и владеет, в том числе, разработчиком игры Pokemon Go.