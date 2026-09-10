Поиск

Саудовский фонд может объединить Electronic Arts и Savvy, создав гиганта игровой отрасли

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Саудовский инвестиционный фонд PIF изучает возможность объединения Electronic Arts Inc. (EA) и Savvy Games, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, руководство PIF рассматривает планы по созданию одной из крупнейших в мире компаний в сфере разработки видеоигр для обеспечения лучшей координации между своими активами.

Окончательное решение еще не принято. Как отмечают источники, сделка вряд ли состоится до тех пор, пока Savvy не завершит приобретение китайской Shanghai Moonton Technology за $6 млрд.

Подобное объединение ознаменовало бы серьезные изменения в стратегии саудовского фонда в сфере видеоигр. Оно могло бы создать единую структуру для осуществления поглощений, разработки игр и использования интеллектуальной собственности в различных сегментах индустрии, оцениваемой в $214 млрд.

PIF недавно завершил сделку по приобретению EA за $55 млрд, что стало крупнейшей в истории покупкой с привлечением заемных средств.

EA является одним из крупнейших мировых разработчиков интерактивного развлекательного программного обеспечения. В число наиболее известных её продуктов входят игры EA Sports FC, NHL, Madden NFL, Sims, Battlefield, Apex Legends, Need for Speed и Dragon Age.

Savvy Games является "дочкой" PIF и владеет, в том числе, разработчиком игры Pokemon Go.

Electronic Arts Savvy Games
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Газпром" отметил, что рынок Европы особенно уязвим к любому росту спроса и перебоям импорта

Рынок акций РФ завершил день выше 2300п по индексу МосБиржи на фоне ралли нефти

Индекс МосБиржи превысил 2300 пунктов и обновил максимум почти за месяц

Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

 Сбербанк возглавил медиарейтинг по итогам ВЭФ-2026

ЕЦБ повысил основные процентные ставки на 25 б.п., как и ожидалось

В МИД РФ отметили, что товарооборот между РФ и Китаем третий год подряд превышает $200 млрд

TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

 TotalEnergies обнаружила новую нефть в Анголе

Цена красной икры в РФ выросла до рекордных 29,9 тыс. руб. за кг

Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

 Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%

 Аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 14%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3696 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11664 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2526 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 90 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 257 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 187 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов