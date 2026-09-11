Рынки акций Европы снизились после заседания ЕЦБ

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги четверга снижением, инвесторы оценивали решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) и его сигналы относительно дальнейшей динамики инфляции и экономики в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,69% - до 635,97 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,57%, германский DAX - 0,84%, французский CAC 40 - 0,49%, итальянский FTSE MIB - 0,13%, испанский IBEX 35 - 0,18%.

ЕЦБ по итогам завершившегося в четверг заседания ожидаемо увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по депозитам была повышена до 2,5% годовых.

"Конфликт на Ближнем Востоке продолжает создавать инфляционное давление, - говорится в заявлении регулятора. - Инфляция, вероятно, будет оставаться выше целевого показателя в 2% в течение длительного времени".

Центробанк подтвердил оценку темпа роста потребительских цен в текущем году на уровне 3%. При этом прогноз на 2027 год был повышен до 2,5% с 2,3%, на 2028 год - до 2,1% с 2%. ЕЦБ также улучшил оценку роста экономики еврозоны в 2026 году до 0,9% с 0,8%, в следующем году - до 1,4% с 1,2%.

Новые прогнозы относительно инфляции и экономического роста укрепили уверенность участников рынка в том, что регулятор будет проводить более жесткую политику, отметила аналитик StoneX Фиона Чинкотта. "Именно это оказывает давление на рынок акций", - написала она.

Трейдеры теперь ожидают увеличения ставок ЕЦБ в совокупности на 60 б.п. до апреля 2027 года, тогда как перед объявлением итогов заседания масштаб ужесточения оценивался в 51 б.п.

В число лидеров роста в составе Stoxx 600 вошли Lottomatica (+5,4%), Ayvens (+4,4%), Redcare Pharmacy (+4,2%), A.P. Moeller-Maersk (+2,7%) и Barry Callebaut (+2,6%).

Нарастили капитализацию оборонные подрядчики Leonardo (на 2,9%), BAE Systems (на 1,3%) и Babcock International (на 0,9%), а также нефтяные компании BP Plc (на 1,4%), Shell (на 0,7%) и TotalEnergies (на 0,2%).

Самое сильное падение в сводном индексе продемонстрировала польская горнодобывающая KGHM Polska Miedz (-8,2%). Акции других представителей отрасли тоже упали в цене, в том числе Antofagasta - на 5,7%, Anglo American - на 4,9%, BHP - на 4,4%, Glencore - на 4,1%, Rio Tinto - на 3,1%, Fresnillo - на 3%.

Бумаги Associated British Foods подешевели на 7,9% на слабых прогнозах компании как для продовольственного бизнеса, так и для принадлежащей ей сети магазинов одежды Primark.

HSBC потерял 1,3% рыночной стоимости на информации о том, что главный финансовый директор банка Пэм Каур покинет свой пост в 2027 году и не будет участвовать в выборах в совет директоров в следующем году.

Стоимость бумаг технологической Bending Spoons снизилась на 2,7% на новостях, что она покупает разработчика платформы для оптимизации работы команд Miro за $1,36 млрд.

Капитализация финского энергетического концерна Fortum уменьшилась на 2,6%, несмотря на то, что аналитики Goldman Sachs и JP Morgan улучшили рекомендации и ценовые ориентиры для его акций.