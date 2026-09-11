Шохин назвал сегодняшнее решение ЦБ по ставке "непозитивным" для инвестцикла

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Решение совета директоров Банка России не продолжать цикл постепенного снижения ключевой ставки при сохранении нейтрального сигнала ожидаемо и непозитивно с точки зрения перспектив долгосрочного инвестирования, прокомментировал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сегодняшнее решение ЦБ оставить ставку на уровне 14%.

"Для инвестиционного цикла и текущее решение, и прогноз по динамике "ключа" принципиальны и непозитивны. Проект, окупаемость которого рассчитывается на пять-семь лет, не начинают в расчёте на то, что стоимость денег станет приемлемой через три года", - приводит его слова пресс-служба объединения.

Шохин отметил, что ЦБ изначально давал сигнал: смягчения денежно-кредитной политики не будет. "И его и не случилось, ставка осталась на том же уровне. Уровень инфляции, ситуация на топливном рынке и непредсказуемость ситуации с федеральным бюджетом перевесили риски для экономического и инвестиционного роста", - считает глава РСПП.

При этом он напомнил, что сейчас для бизнеса важна уже не сама ставка, а негативные последствия её долгого сохранения на высоком уровне.

"Более чувствительны для бизнеса прямые следствия длительного периода дорогих денег - неплатежи со стороны контрагентов, недостаток оборотных средств, недостаток спроса и сложности с поставками сырья. Дорогой кредит сжимает оборотный капитал, компании начинают финансировать себя за счёт отсрочек платежей партнёрам, и расчётная дисциплина по цепочке ухудшается", - заявил Шохин.

"Горизонт также тревожен. Замедляется траектория выхода к таргету по инфляции в 4% и к однозначной ключевой ставке", - сказал президент союза, отметив, что большинство компаний ожидают спада экономики.