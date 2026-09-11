ЦБ считает, что экономика РФ может вернуться к дисбалансу спроса и предложения

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски оцениваются как преобладающие, экономика может вернуться к дисбалансу между спросом и предложением, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением, после того как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг другу", - сказала она.

"Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула, ускорения кредитования. Если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения, в результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты", - полагает глава ЦБ РФ.

Она добавила, что проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.

В то же время дезинфляционным риском остается более существенное охлаждение внутреннего спроса, чем заложено в базовом сценарии, отметила Набиуллина.