ЦБ РФ отметил преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает рост проинфляционных рисков, они преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте.

"Основные проинфляционные риски связаны с дисбалансом спроса и предложения в случае более высокого внутреннего спроса и более продолжительного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, сохранившего ключевую ставку на уровне 14%.

Повышенные инфляционные ожидания могут усиливать перенос издержек в цены.

Регулятор указывает, что сохраняются проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.