ЦБ ждет стабилизации устойчивого роста цен вблизи 4% к концу года при условии затухания топливных эффектов

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ по-прежнему рассчитывает, что при условии затуханания топливных эффектов устойчивый рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу 2026 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Мы действительно в июле, на прошлом заседании, повысили прогноз по инфляции на этот год до 6-7%, на полтора процентного пункта. Причина пересмотра - это разовый вклад ситуации на топливном рынке. И мы говорили, что в устойчивой части текущий, именно текущий, а не годовой рост цен стабилизируется вблизи 4% к концу этого года", - сказала Набиуллина.

"Это по-прежнему то, что мы рассчитываем получить при условии, что топливные эффекты будут затухать в соответствии с нашими ожиданиями и в связи с тем, какие меры предпринимает правительство. И сохранение ставки сегодня на неизменном уровне также будет способствовать удержанию", - добавила она.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых после серии снижений на протяжении последних десяти заседаний. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 23 октября.