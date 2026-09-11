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Зампред ЦБ назвал ближневосточный кризис "нетто-проинфляционным" фактором

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Ближневосточный кризис на первом этапе оказывал дезинфляционное влияние на цены в РФ, но уже во II квартале этот фактор был отыгран, а в целом кризис является "нетто-проинфляционным" и для стран-экспортеров энергоресурсов, заявил заместитель главы Банка России Алексей Заботкин на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 14,0%.

"Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то там пока геополитическая обстановка далека от разрядки. Как мы говорили, дезинфляционное влияние более высоких цен на энергоносители, по всей видимости, в основном уже отыграло во втором квартале", - сказал он.

"А дальше все в большей мере будет проявляться проинфляционное влияние того, как более высокие цены на энергоносители на другие сырьевые товары просканируют через мировые цепочки товаров и себестоимость товаров и услуг, которые мы импортируем", - заявил Заботкин.

По его словам, анализ показывает, что "у экспортеров энергоресурсов проинфляционное воздействие на них больших шоков цен на энергоресурсы меньше, чем для стран-импортеров этих энергоресурсов, но все-равно оно нетто-проинфляционно".

Алексей Заботкин ЦБ РФ Ближний Восток
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